ПриватБанк почав підвищення тарифів на перекази через "Приват24"

Нововведення впроваджуються в різний час для користувачів з різних областей України. У банку запевняють, що це нормальна практика

Комісію за переказ коштів через "Приват24" поступово підвищать з 1 грн до 0,5% від суми (не менш ніж 3 і не більш ніж 200 гривень). Такі розцінки державний ПриватБанк ввів у шести областях України.

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Йдеться про Донецьку, Київську, Луганську, Харківську, Хмельницьку та Чернівецьку області. Тарифи оновилися з 1 червня, але клієнти фінустанови помітили їх лише днями. Новий розмір комісії поетапно введуть в усіх регіонах.

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Прессекретар фінустанови Олег Серга в коментарі UBR пояснив, що це "нормальна практика" встановлення тарифів і "нічого нового банк не винаходить" конкретно для цих регіонів.

"Ми почали з великих областей. І далі будемо йти щодо інших", – зазначив Серга.

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Нагадаємо, нещодавно в Мережі розгорівся скандал через ЛГБТ-карт ПриватБанку. З нагоди місяця прайду держбанк випустив спеціальні банківські карти, представлені в двох дизайнах: на першому варіанті написано "Рівність прав", на другому намальована людина, яка тримає плакат "Ми всі люди".

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