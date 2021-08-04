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Клієнти ПриватБанку втрачають гроші при знятті готівки – що говорять в банку

4 серпня 2021 8:00

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

На гарячій лінії їм так і не сказали, коли буде повернення коштів

Клієнти ПриватБанку поскаржилися на те, що "втрачають" гроші при знятті готівкових коштів з банкоматів.

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Скарги з'явилися на сайті Мінфіну.

Одна з клієнток, яка знімала гроші з картки в банкоматі в Києві, назвала ситуацію, що склалася "шахрайством", бо після звернення в банк щонайменше тиждень кошти їй так і не повертали. Водночас ПриватБанк її заявку прийняв.

Про схожу ситуацію розповіла і мешканка Чернігова, яка знімала з карти 9 тисяч гривень.

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"З банкомату довго долинали звуки, але потім банкомат віддав карту. Гроші я не отримала, але коли перевірила карту, побачила, що 9 тисяч гривень з карти пропали, які мені терміново були потрібні", – розповіла клієнтка.

Вона додала, що на гарячій лінії їй так і не сказали, коли буде повернення коштів.

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Як відповіли в ПриватБанку, заявка на повернення коштів подана, наразі фахівці розбираються в ситуації.

Раніше ми писали про те, що шахраї під виглядом співробітників ПриватБанку виманюють в українців гроші. Для цього вони використовують спеціальне мобільний додаток, за допомогою якого виводять всі гроші з рахунків.

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Нагадаємо, раніше ПриватБанк почав підвищення тарифів на перекази через "Приват24" з 1 грн до 0,5% від суми (не менш трьох і не більше 200 гривень).

А про недавній технічний збій в ПриватБанку дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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