Злодії вкрали гроші через Приват24 – як це можливо

Вони зайшли в автоматизовану систему банку Приват24 і перевели собі всі кошти, які були у жертви на карті

Через додаток Приват24 злодії вкрали гроші. Колаж: "Сьогодні"

У Львові злодії вкрали мобільний телефон і перевели через систему Приват24, пройшовши двухфакторную аутентифікацію, на свої рахунки понад 24 тисяч гривень.

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Про це пише Dailylviv.

Для незаконного доступу до Приват24, ймовірно, вони зайшли в інтернет-банкінг, змінивши пароль входу (за допомогою функції "Забули пароль?"). Після успішного скидання пароля злодії перевели гроші на свій рахунок.

Як з'ясувалося під час досудового розслідування, після крадіжки коштів чоловіки 21 і 25 років зняли їх з картки через банкомат.

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Що їм загрожує

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Їх звинувачують у заволодінні майном та грошовими коштами, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем.

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