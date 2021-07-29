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"На вигляд копія якісна". Дубілет і творець Приват24 запускають необанк в Азербайджані

29 липня 2021 7:20

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Першим клієнтом компанії Fintech Farm став азербайджанський Unibank

Дмитро Дубілет є одним з творців монобанк. Колаж: "Сьогодні"

Дмитро Дубілет є одним з творців монобанк. Колаж: "Сьогодні"

Екс-міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет разом з творцем Приват24 Олександром Витязем і третім співзасновником Миколою Безкровним запускають компанію Fintech Farm, яка розробила платформу для запуску необанков.

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Про це пише AIN.UA.

Fintech Farm продає свою платформу банкам. Першим клієнтом компанії став азербайджанський Unibank – він запускає проєкт Leobank.

Що відомо про Leobank

  • Запуск запланований на кінець вересня;
  • Leobank схожий на monobank (лендінз продуктів, інтерфейс, кешбек і великий кредитний ліміт);
  • розробка знаходиться в Україні;
  • виходити на український ринок Fintech Farm не планує.

Водночас співзасновник monobank Олег Горохівський сказав, що про запуск Fintech Farm він не знав.

"Тепер Дмитро просто зобов'язаний повторити наш український успіх в Азербайджані, бо на вигляд копія якісна", – сказав Гороховський.

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Тим часом український сервіс Portmone Group продають компанії Kaspi Pay, яка належить найбільшій Фінтех-компанії Казахстану Kaspi.kz. Сума угоди поки не розголошується.

Раніше ми також писали, що державні ПриватБанк і Ощадбанк стали найприбутковішими банківськими фінустановами України за підсумками перших п'яти місяців 2021 року. У п'ятірку також увійшли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ і Універсал Банк.

А про те, як в Україні зміниться прожитковий мінімум і споживчий кошик, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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