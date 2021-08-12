Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Більше послуг, прибутку і кредитів: як розвиватимуть ПриватБанк до 2024 року

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
12 серпня, 07:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На 150% хочуть збільшити кредитування сегменту МСБ – клієнтам малого та середнього бізнесу
Кабмін погодив стратегію розвитку ПриватБанку. Колаж: "Сьогодні"
Кабмін погодив стратегію розвитку ПриватБанку. Колаж: "Сьогодні"

Кабінет міністрів України затвердив стратегію розвитку ПриватБанку. Зокрема, замість залучення нових клієнтів в роздрібному бізнесі хочуть розширити продуктові пропозиції.

Реклама

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.

Як говориться в пояснювальній записці до розпорядження, основними цілями є:

  • створення сильного в операційному плані і конкурентоспроможного банку;
  • забезпечення фінансової стабільності;
  • створення привабливого і життєздатного банку для інвестування.

Крім того, планується збільшення кредитування сегменту МСБ (надання кредитів для клієнтів малого та середнього бізнесу) на 150%.

Розмір чистого прибутку хочуть збільшити до понад 30 млрд грн прибутковості на капітал в розмірі понад 40% і співвідношення витрат до доходів у розмірі менше 45%.

Реклама

Розглядаються три можливі опції приватизації:

  • - приватне розміщення всього банку;
  • - приватне розміщення "хорошого банку";
  • - ІРО (первинне розміщення акцій) "хорошого банку".

ПриватБанк не здає лідируючі позиції

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Більше новин
Тарифи на газ
Більше новин
Green Energy
Більше новин
Головне про Гроші
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Пряма трансляція
Який сьогодні курс долара?
Дізнатися
Опитування
Крипта
Що нового з біткоїном?
Читати
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти