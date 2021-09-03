ПриватБанк оставил украинца без зарплаты – пришлось менять работу

Государственный банк заблокировал счет клиента, на котором хранились все его доходы

Автору пришлось искать работу, где зарплату платят наличными / Фото: коллаж "Сегодня"

Клиент украинского государственного ПриватБанка пожаловался, что банк заблокировал его карту из-за задолженности за коммунальные услуги.

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Негативный отзыв мужчина оставил на украинском портале Minfin.com.ua.

"Мне заблокировали карту ПриватБанка в связи с задолженностью за коммуналку. Теперь не могу снять зарплату и долг за коммуналку растет. Пришлось менять работу, где платят наличными", – написал пользователь с ником Kentstudent.

Автор пишет, что из-за блокировки счета ему пришлось сменить работу на такую, где зарплату платят наличными. Он уточнил в комментариях, что ему пришлось пойти работать на рынок кладовщиком.

"Зарплатная карта – это был мой единственный способ дохода. А задолженность с карты списывается всего 25% согласно закону, а 75% остается на заблокированной карте. Я б еще понял, если б они сняли все деньги. Пару месяцев можно позанимать. Но это будет продолжатся бесконечно. Зарплату снять не можешь, за коммуналку снимают 25% и остальной долг растет и денег нет", – уточнил пользователь Сети.

В ПриватБанке отреагировали на недовольство клиента финансового учреждения – объяснили, что арест наложила исполнительная служба.

"ПриватБанк добросовестно и точно соблюдает требования действующего законодательства Украины. При поступлении письма о наложении ареста от исполнительной службы банк устанавливает ограничения на карточки в соответствии с требованиями действующего законодательства", – ответили представители банка.

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Фото: скриншот

Как уже писали "Сегодня", в Украине участились случаи взлома финансового приложения Приват24 – все больше жертв сообщают о мошенниках. Одни из самых распространенных вариантов – фишинг и звонки.

Однако часто происходят сбои и в самом банке, без "помощи" мошенников. Так, ПриватБанк самостоятельно поменял код доступа к карточке одного из клиентов банка, когда тот был за границей.