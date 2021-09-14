В "Дії" появился новый документ, а Европе грозит нехватка газа – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

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Газ в Европе стремительно дорожает, а в "Дії" появился новый документ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Европе из-за низкого уровня запасов газа в подземных хранилищах биржевая цена на газ побила рекорд, а финансовые компании в Украине начали все больше переходить на обслуживание в онлайн-режиме.

Сайт "Сегодня" собрал самые главные новости о деньгах понедельника, 13 сентября.

Новый документ в "Дії"

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В приложении "Дія" стали доступны не биометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года. В Украине загранпаспортом в "Дії" можно пользоваться, как и обычным внутренним паспортом. Однако, для выезда за границу подобный паспорт не подойдет.

Также в приложении доступны такие документы: ID-карта, биометрический загранпаспорт, небиометрический зарубежный, выданный после 2015 года.

Кредит "до зарплаты"

На финансовом рынке все больше компаний переходит на обслуживание в онлайн-режиме, однако, финансовые компании выдают в онлайн-формате на 52% меньший кредит, чем офлайн.

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По данным НБУ, почти 60% суммы кредитов, выданных за 2-й квартал, – это именно такие займы сроком до 31 дня. Это почти 10 млрд грн. А еще 20% небанковских кредитов выдается на срок 31-92 дня, то есть до 3 месяцев.

Угроза нехватки газа в Европе

Из-за того, что Россия не поставила достаточно топлива на европейский рынок, зимой 2022 года Европе грозит нехватка газа.

Как заявил старший советник по вопросам энергетической безопасности при Госдепартаменте США Амос Хокстейн, Европа начинает новый холодный сезон не только с низкими запасами газа, но и с угрозой сокращения поставок. Штаты обеспокоены зависимостью Европы от энергоснабжения из России.

Рекорд цен на газ в Европе

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Биржевая цена на газ приблизилась к 730 долларам за 1 тыс. куб. м, что стало рекордом за три с половиной года – с начала марта 2018-го, когда газ дорожал из-за сильного похолодания в ЕС и стоил 555 долларов за тысячу кубометров.

Еще в августе значение контракта "на день вперед" составляло 533 доллара, а в начале сентября – уже 639 долларов за тысячу кубометров. С начала года средняя цена – 338 долларов за тысячу кубометров.

По мнению экспертов, на данном этапе на цену на газ для Европы не влияют сообщения о завершении строительства "Газпромом" "Северного потока-2". Сейчас главной причиной называют низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы.

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