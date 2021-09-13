Кредит "до зарплаты". Финкомпании массово выдают онлайн-займы, но есть недостаток

Лишь за апрель – июнь финучреждения выдали физлицам кредиты на 16,4 млрд грн

Компании больше денег выдают "вживую", чем в онлайн-формате / Фото: Коллаж: Сегодня

Финансовые компании выдают в онлайн-формате на 52% меньший кредит, чем офлайн. В то же время на финансовом рынке все больше компаний переходит на обслуживание в онлайн-режиме.

Как сообщил начальник управления надзора за финансовыми компаниями НБУ Александр Залетов, средняя сумма одного кредита, выдаваемого финкомпаниями, составляет 4,2 тыс. грн, а "вживую" – 6,4 тыс грн, передает "Минфин".

Реклама

Лишь за апрель – июнь текущего года небанковские финансовые компании выдали физическим лицам кредиты на 16,4 млрд грн. Это ровно вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кредиты "до зарплаты"

Финкомпании выдают гражданам небольшие суммы на короткие сроки под сотни процентов годовых. По данным НБУ, почти 60% суммы кредитов, выданных за 2-й квартал, – это именно такие займы сроком до 31 дня. Это почти 10 млрд грн. А еще 20% небанковских кредитов выдается на срок 31-92 дня, то есть до 3 месяцев.

Кроме того, в первом полугодии 2021 года украинские микрофинансовые организации выдали более 7 млн быстрых кредитов на 31,6 млрд. Это на 43% больше, чем в прошлом году. А в 2020 году сумма кредитов составила 22 млрд грн.

ПриватБанк продает кредиты клиентов

Реклама

Как рассказали в ПриватБанке, продавать будут те кредиты, которые классифицированы как безнадежные. Несмотря на проведенную работу с клиентами с использованием всех законных инструментов, должники их так и не выплатили.

Портфель для продажи включает кредиты, списанные за счет сформированных резервов под кредитные убытки. Если у заемщиков нет другой задолженности перед банком, кроме задолженности по кредитной карте, и они не пользуются его расчетными и депозитными услугами.

Права требования по таким портфелям будут предложены на голландском аукционе и будут включать тело кредита и начисленные проценты.

Реклама

Как уже писал "Сегодня", в Украине участились случаи взлома финансового приложения "Приват24" – все больше жертв сообщают о мошенниках.Среди самых распространенных вариантов – фишинг и звонки.

Однако часто происходят сбои и в самом банке, без "помощи" мошенников. Так, ПриватБанк самостоятельно поменял код доступа к карточкеодного из клиентов банка, когда тот был за границей.