Европе уже этой зимой грозит нехватка газа – Госдеп США

Штаты обеспокоены зависимостью Европы от энергоснабжения из России

Европа начинает новый холодный сезон не только с низкими запасами газа, но и с угрозой сокращения поставок / Фото: Коллаж: Сегодня

В Госдепартаменте США заявили, что зимой 2022 года Европе грозит нехватка газа. Это может произойти из-за того, что Россия не поставила достаточно топлива на европейский рынок, а это привело к росту цен.

Об этом сообщает Financial Times

"Если в январе – феврале (в 2022 году – "Сегодня") наступит настоящая холодная зима, у вас (Европы – "Сегодня") могут кончиться запасы. И это меня беспокоит", – заявил старший советник по вопросам энергетической безопасности при Госдепартаменте США Амос Хокстейн.

Реклама

По его словам, Европа начинает новый холодный сезон не только с низкими запасами газа, но и с угрозой сокращения поставок. Штаты обеспокоены зависимостью Европы от энергоснабжения из России.

"Речь идет не только о геополитических играх", – сказал он.

Цена на газ в Европе

Биржевая цена на газ в понедельник, 13 сентября, приблизилась к 730 долларам за 1 тыс. куб. м, что стало рекордом за три с половиной года – с начала марта 2018-го, когда газ дорожал из-за сильного похолодания в ЕС и стоил 555 долларов за тысячу кубометров. Согласно данным биржи ICE, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла уже $727 за 1 тыс. куб. м.

Сейчас главной причиной роста называют низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы.

Реклама

Ранее мы сообщали, что: