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В Украине взлетела цена импортного газа – вдвое с начала года

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
6 сентября, 12:55
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Стоимость стала больше на 100,9% в гривнях и на 111,3% в долларах
По сравнению с июлем цена выросла на 17,5% в гривневом эквиваленте / Фото: коллаж "Сегодня"
По сравнению с июлем цена выросла на 17,5% в гривневом эквиваленте / Фото: коллаж "Сегодня"

Стоимость импортного газа для Украины в период с 1 по 31 августа 2021 года выросла вдвое – цена составила 11 457,1 гривни или 427,9 доллара за 1 тыс. кубометров.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Таким образом, по сравнению с декабрем прошлого года цена импортного газа выросла на 100,9% в гривнях и на 111,3% в долларах. Тогда газ стоил 5702,8 гривни или 202,5 доллара за 1 тыс. кубометров.

Фото: скриншот
Фото: скриншот

А если сравнивать показатели августа с предыдущим месяцем, то по сравнению с июлем цена выросла на 17,5% в гривневом эквиваленте и на 19,7% в долларовом. В июле газ стоил 9746,8 гривни или 357,3 доллара за 1 тыс. кубометров.

Что будет с тарифами на газ в сентябре

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Несколько газовых поставщиков оставили только годовые тарифы. Одна из таких компаний – "Нафтогаз Украины": цена за кубометр продержится на уровне 7 гривен 96 копеек до весны 2022 года. В основном годовая фиксированная стоимость газа не превышает 13 гривен 50 копеек.

Что же касается месячных тарифов, то цены некоторых компаний в сентябре ощутимо выросли:

  • "КиевГазЭнерджи" – 19,80 гривни за кубометр, если в августе тариф был на уровне 15 гривен 76 копеек.
  • "Уманьгаз Сбыт" – по 16 гривен 78 копеек.
  • "Черкассыгаз Сбыт" – по 16 гривен 76 копеек.

Напомним, в Украине более чем за полгода выросли тарифы на 9,7%. Больше всего в Херсонской области – на 24,4%, а также Полтавской – на 21,2% и Кировоградской – на 16,4%.

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