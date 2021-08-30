В Германии предложили продать "Северный поток – 2"

На прошлой неделе суд в Германии решил, что на газопровод должны распространяться действующие правила ЕС

В Германии нашли способ "Северному потоку - 2" обойти правила ЕС . Коллаж: "Сегодня"

В Германии предложили российскому "Газпрому" продать газопровод "Северный поток – 2", чтобы обойти правила ЕС.

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Об этом со ссылкой на немецких чиновников пишет Frankfurter Allgtmeine Zeitung.

Они считают, что "обойти газовую директиву Евросоюза можно обойти путем продажи российского газопровода другому сертифицированному оператору".

Согласно нормам "Северный поток – 2" должен быть независимым от "Газпрома". Компания, которая транспортирует газ, должна продавать свои мощности третьим сторонам.

Проигрыш "Северного потока – 2" в суде Германии

25 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа (Германия) отклонил жалобу российского газопровода "Северный поток – 2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, которое постановило не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС.

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Суд решил, что на газопровод должны распространяться действующие правила ЕС.

Что ответили в России

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина назвал "Северный поток – 2" коммерческим проектом, который якобы нужен для "энергобезопасности ЕС". Тем временем сами представители газопровода заявили, что "приняли к сведению" решение суда ФРГ не освобождать "Северный поток – 2" от положений газовой директивы ЕС, однако о дальнейшем плане действий не рассказали.

Что сейчас с "Северным потоком – 2":

Он предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Сейчас проект готов на 99%.

Несмотря на все санкции, 10 июня России удалось достроить одну из двух ниток газопровода.

В РФ заявляют, что до завершения второй нитки нужно достроить 70 км.

Напомним, США призвали Украину воздержаться от критики соглашения с Германией о "Северном потоке – 2", потому что это плохо повлияет на отношения Вашингтона и Киева.