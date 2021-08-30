Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

В Германии предложили продать "Северный поток – 2"

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
30 августа, 11:28
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На прошлой неделе суд в Германии решил, что на газопровод должны распространяться действующие правила ЕС
В Германии нашли способ "Северному потоку - 2" обойти правила ЕС . Коллаж: "Сегодня"
В Германии нашли способ "Северному потоку - 2" обойти правила ЕС . Коллаж: "Сегодня"

В Германии предложили российскому "Газпрому" продать газопровод "Северный поток – 2", чтобы обойти правила ЕС.

Реклама

Об этом со ссылкой на немецких чиновников пишет Frankfurter Allgtmeine Zeitung.

Они считают, что "обойти газовую директиву Евросоюза можно обойти путем продажи российского газопровода другому сертифицированному оператору".

Согласно нормам "Северный поток – 2" должен быть независимым от "Газпрома". Компания, которая транспортирует газ, должна продавать свои мощности третьим сторонам.

Проигрыш "Северного потока – 2" в суде Германии

25 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа (Германия) отклонил жалобу российского газопровода "Северный поток – 2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, которое постановило не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС.

Реклама

Суд решил, что на газопровод должны распространяться действующие правила ЕС.

Что ответили в России

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина назвал "Северный поток – 2" коммерческим проектом, который якобы нужен для "энергобезопасности ЕС". Тем временем сами представители газопровода заявили, что "приняли к сведению" решение суда ФРГ не освобождать "Северный поток – 2" от положений газовой директивы ЕС, однако о дальнейшем плане действий не рассказали.

Что сейчас с "Северным потоком – 2":

  • Он предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Сейчас проект готов на 99%.
  • Несмотря на все санкции, 10 июня России удалось достроить одну из двух ниток газопровода.
  • В РФ заявляют, что до завершения второй нитки нужно достроить 70 км.

Напомним, США призвали Украину воздержаться от критики соглашения с Германией о "Северном потоке – 2", потому что это плохо повлияет на отношения Вашингтона и Киева.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Показать еще
Green Energy
Больше новостей
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Крипта
Что нового с биткоином
Читать
Опрос
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять