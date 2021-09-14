В "Дії" з'явився новий документ, а Європі загрожує нестача газу – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші останні економічні новини

Газ в Європі стрімко дорожчає, а в "Дії" з'явився новий документ / Фото: Колаж: Сьогодні

У Європі через низький рівень запасів газу в підземних сховищах біржова ціна на газ побила рекорд, а фінансові компанії в Україні почали дедалі більше переходити на обслуговування в онлайн-режимі.

Сайт "Сьогодні" зібрав найголовніші новини про гроші понеділка, 13 вересня.

Новий документ в "Дії"

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У додатку "Дія" вже доступні не біометричні закордонні паспорти, видані після 2015 року. В Україні закордонним паспортом в "Дії" можна користуватися, як і звичайним внутрішнім паспортом. Однак, для виїзду за кордон такий паспорт не підійде.

Також в додатку доступні такі документи: ID-карта, біометричний закордонний паспорт, небіометріческій зарубіжний, виданий після 2015 року.

Кредит "до зарплати"

На фінансовому ринку все більше компаній переходить на обслуговування в онлайн-режимі, однак, фінансові компанії видають в онлайн-форматі на 52% менший кредит, ніж офлайн.

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За даними НБУ, майже 60% суми кредитів, виданих за 2-й квартал, – це саме такі позики терміном до 31 дня. Це майже 10 млрд грн. А ще 20% небанківських кредитів видається на строк 31-92 дня, тобто до 3 місяців.

Загроза нестачі газу в Європі

Через те, що Росія не поставила досить палива на європейський ринок, взимку 2022 року Європі загрожує нестача газу.

Як заявив старший радник з питань енергетичної безпеки при Держдепартаменті США Амос Хокстейн, Європа починає новий холодний сезон не тільки з низькими запасами газу, але і з загрозою скорочення поставок. Штати стурбовані залежністю Європи від енергопостачання з Росії.

Рекорд цін на газ в Європі

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Біржова ціна на газ наблизилася до 730 доларам за 1 тис. куб. м, що стало рекордом за три з половиною роки – з початку березня 2018 го, коли газ дорожчав через сильне похолодання в ЄС і коштував 555 доларів за тисячу кубометрів.

Ще в серпні значення контракту "на день вперед" становило 533 долара, а на початку вересня – вже 639 доларів за тисячу кубометрів. З початку року середня ціна – 338 доларів за тисячу кубометрів.

На думку експертів, на даному етапі на ціну на газ для Європи не впливають повідомлення про завершення будівництва "Газпромом" "Північного потоку-2". Зараз головною причиною називають низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи.

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