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Винен "Північний потік – 2"? У Європі ціна на газ подолала черговий максимум

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
13 вересня, 11:41
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Експерти прогнозують подальше зростання цін на природний газ на 2021-2022 роки
З початку року середня ціна - 338 доларів за тисячу кубометрів, але зараз вона значно вище
З початку року середня ціна - 338 доларів за тисячу кубометрів, але зараз вона значно вище / Фото: Колаж: Сьогодні

Біржова ціна на газ в понеділок, 13 вересня, наблизилася до 730 доларів за 1 тис. куб. м, що стало рекордом за три з половиною роки – з початку березня 2018 го, коли газ дорожчав через сильне похолодання в ЄС і коштував 555 доларів за тисячу кубометрів.

Згідно з даними біржі ICE, вартість жовтневого ф'ючерса на хабі TTF в Нідерландах досягла вже $727 за 1 тис. куб. м.

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Ціна на газ стрімко зростає. Ще в серпні значення контракту "на день вперед" становило 533 долара, а на початку вересня – вже 639 доларів за тисячу кубометрів. З початку року середня ціна – 338 доларів за тисячу кубометрів.

/ Фото: скріншот

Чому зростає ціна

На думку експертів, на даному етапі на ціну на газ для Європи не впливають повідомлення про завершення будівництва "Газпромом" "Північного потоку-2". Зараз головною причиною називають низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи.

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За підрахунками експертів, до переходу від закачування до відбору газу з підземних сховищ залишається трохи більше місяця, а рівень запасів ледь перевалив за 70%.

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Відзначимо, що минулого тижня вартість газу на ф'ючерсному ринку Європи перевищила рекордні 700 доларів за тисячу кубометрів. А в серпні ціна на газ для Європи встановила рекорд за три з половиною роки – з початку березня 2018 року, коли газ дорожчав через сильне похолодання в ЄС і коштував 555 доларів за тисячу кубометрів.

Прогнози експертів

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Агентство Fitch Ratings прогнозує подальше зростання цін на природний газ на 2021-2022 роки в Європі. Експерти вважають, що причинами зростання стали: погані погодні умови, стабільні скорочення поставок зрідженого газу з 2020 року і зниження запасів у газових сховищах нижче рівня 2019-2020 років.

На їхню думку, до кінця 2021 роки не варто очікувати збільшення поставок газу з боку Росії, тому що "Газпром" уже наростив майже до рекордних показників експорт в Європу: на 19% в січні-серпні. Також висока конкуренція за скраплений газ з Азіатським і Американським регіоном не дозволить в короткостроковій перспективі наростити поставки ресурсу в Європу.

"Ми очікуємо, що поточні проблеми збережуться і в 2022 році, але в наступному році зростання буде не таким значним, завдяки нормалізації погодних умов і збільшення експорту "Газпромом", – йдеться в повідомленні.

А глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що рекордне зростання спотових цін на газ в Європі пов'язаний з обмеженням поставок з боку "Газпрому".

"Ми вважаємо, що підвищення цін, яке ми бачимо зараз на ринку, є наслідком фактично спеціальної кампанії з боку "Газпрому", який просто обмежує поставки газу в Європу", – сказав Вітренко.

На його думку, для того щоб ціни стали нижчими, представники ЄС повинні домогтися розблокування доступу інших підприємств до транзиту через Україну і постачання газу з Центральної Азії.

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