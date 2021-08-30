Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Підземний світ людей і технологій
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

У Німеччині запропонували продати "Північний потік – 2"

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
30 серпня, 11:28
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Минулого тижня суд в Німеччині вирішив, що на газопровід повинні поширюватися діючі правила ЄС
У Німеччині знайшли спосіб "Північному потоку - 2" обійти правила ЄС. Колаж: "Сьогодні"
У Німеччині знайшли спосіб "Північному потоку - 2" обійти правила ЄС. Колаж: "Сьогодні"

У Німеччині запропонували російському "Газпрому" продати газопровід "Північний потік – 2", щоб обійти правила ЄС.

Реклама

Про це з посиланням на німецьких чиновників пише Frankfurter Allgtmeine Zeitung.

Вони вважають, що "обійти газову директиву Євросоюзу можна обійти шляхом продажу російського газопроводу іншому сертифікованому оператору".

За нормами "Північний потік – 2" повинен бути незалежним від "Газпрому". Компанія, яка транспортує газ, має продавати свої потужності третім сторонам.

Програш "Північного потоку – 2" в суді Німеччини

25 серпня Вищий земельний суд Дюссельдорфа (Німеччина) відхилив скаргу російського газопроводу "Північний потік – 2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur, яке постановило не звільняє газопровід від норм газової директиви ЄС.

Реклама

Суд вирішив, що на газопровід повинні поширюватися діючі правила ЄС.

Що відповіли в Росії

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна назвав "Північний потік – 2" комерційним проектом, який нібито потрібен для "енергобезпеки ЄС". Тим часом самі представники газопроводу заявили, що "взяли до відома" рішення суду ФРН не звільняти "Північний потік – 2" від положень газової директиви ЄС, однак про подальше плані дій не розповіли.

Що зараз з "Північним потоком – 2":

Нагадаємо, США закликали владу України утриматися від критики угоди з Німеччиною про "Північний потік – 2", тому що це погано вплине на відносини Вашингтона і Києва.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Показати ще
Green Energy
Більше новин
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
Опитування
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Крипта
Що нового з біткоїном
Читати
Опитування
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти