У Німеччині запропонували продати "Північний потік – 2"

Минулого тижня суд в Німеччині вирішив, що на газопровід повинні поширюватися діючі правила ЄС

У Німеччині знайшли спосіб "Північному потоку - 2" обійти правила ЄС. Колаж: "Сьогодні"

У Німеччині запропонували російському "Газпрому" продати газопровід "Північний потік – 2", щоб обійти правила ЄС.

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Про це з посиланням на німецьких чиновників пише Frankfurter Allgtmeine Zeitung.

Вони вважають, що "обійти газову директиву Євросоюзу можна обійти шляхом продажу російського газопроводу іншому сертифікованому оператору".

За нормами "Північний потік – 2" повинен бути незалежним від "Газпрому". Компанія, яка транспортує газ, має продавати свої потужності третім сторонам.

Програш "Північного потоку – 2" в суді Німеччини

25 серпня Вищий земельний суд Дюссельдорфа (Німеччина) відхилив скаргу російського газопроводу "Північний потік – 2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur, яке постановило не звільняє газопровід від норм газової директиви ЄС.

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Суд вирішив, що на газопровід повинні поширюватися діючі правила ЄС.

Що відповіли в Росії

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна назвав "Північний потік – 2" комерційним проектом, який нібито потрібен для "енергобезпеки ЄС". Тим часом самі представники газопроводу заявили, що "взяли до відома" рішення суду ФРН не звільняти "Північний потік – 2" від положень газової директиви ЄС, однак про подальше плані дій не розповіли.

Що зараз з "Північним потоком – 2":

Він передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік. зараз проєкт готовий на 99%.

Незважаючи на всі санкції, 10 червня Росії вдалося добудувати одну з двох ниток газопроводу.

У РФ заявляють, що до завершення другої нитки потрібно добудувати 70 км.

Нагадаємо, США закликали владу України утриматися від критики угоди з Німеччиною про "Північний потік – 2", тому що це погано вплине на відносини Вашингтона і Києва.