Європі вже цієї зими загрожує нестача газу – Держдеп США

Штати стурбовані залежністю Європи від енергопостачання з Росії

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Держдепартаменті США заявили, що взимку 2022 року Європі загрожує нестача газу. Це може статися через те, що Росія не поставила досить палива на європейський ринок, а це призвело до зростання цін.

Про це повідомляє Financial Times

"Якщо у січні – лютому (у 2022 році. – "Сьогодні") настане справжня холодна зима, у вас (Європи. – "Сьогодні") можуть скінчитися запаси. І це мене турбує", – заявив старший радник з питань енергетичної безпеки при Держдепартаменті США Амос Хокстейн.

Реклама

За його словами, Європа починає новий холодний сезон не тільки з низькими запасами газу, але і з загрозою скорочення поставок. Штати стурбовані залежністю Європи від енергопостачання з Росії.

"Мова йде не тільки про геополітичні ігри", – сказав він.

Ціна на газ у Європі

Біржова ціна на газ в понеділок, 13 вересня, наблизилася до 730 доларів за 1 тис. куб. м, що стало рекордом за три з половиною роки – з початку березня 2018-го, коли газ дорожчав через сильне похолодання в ЄС і коштував 555 доларів за тисячу кубометрів. Згідно з даними біржі ICE, вартість жовтневого ф'ючерса на хабі TTF в Нідерландах досягла вже $727 за 1 тис. куб. м.

Зараз головною причиною зростання називають низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що: