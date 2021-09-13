Підтягнеться автоматично. У "Дії" з'явився ще один документ

У додатку відображатиметься небіометричний закордонний документ

Закордонним паспортом в "Дії" можна користуватися, як і звичайним внутрішнім паспортом

У додатку "Дія" стали доступні небіометричні закордонні паспорти, видані після 2015 року.

Про це повідомляє "Дія" в Telegram.

"Тепер у "Дії" відображатимуться небіометричні закордонні паспорти, що були видані після 2015 року. Такий паспорт підтягнеться у вас автоматично", – йдеться у повідомленні.

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В Україні закордонним паспортом у "Дії" можна користуватися, як і звичайним внутрішнім паспортом. Проте, для виїзду за кордон подібний паспорт не підійде.

Які паспорти доступні в "Дії"

ID-картка;

біометричний закордонний паспорт;

небіометричний закордонний, виданий після 2015 року.

Зазначимо, що у "Дії" не відображається паспорт-книжечка

"Користуйтеся цифровими документами в застосунку Дія, бо це зручно, безпечно та сучасно. До того ж з 23 серпня немає варіанту "не прийняти Дію", – нагадали розробники.

Реєстрація шлюбу просто з дому

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував можливість подання документів для реєстрації шлюбу через портал державних послуг "Дія".

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Відповідну заяву він зробив під час засідання уряду.

"Ми анонсуємо новацію щодо реєстрації актів цивільного стану онлайн. Наприклад, подати документи про намір одружитися можна буде через портал "Дія", – сказав Шмигаль.

Крім того, зазначив прем'єр, сплатити адміністративний збір за надання цієї послуги також можна буде онлайн.

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