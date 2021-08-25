"Дія" працює! Український COVID-сертифікат діє за кордоном

В Україні буде два COVID-сертифікату – зовнішній і внутрішній. Різниця полягає в кількості медичної інформації та наявності фото

Українські COVID-сертифікати працюють в Європі. Колаж: "Сьогодні"

Український журналіст, головний редактор видання "НикВести", Олег Деренюга, перебуваючи на території Франції, перевірив, чи працює міжнародний сертифікат в додатку "Дія".

Реклама

Офіціант в кафе, відсканував QR-код сертифіката в додатку "Дія" та почав обслуговувати клієнта. Журналіст сказав, що в той момент відчув гордість за Україну і за те, що уряд "зміг зробити корисний сервіс, який реально працює.

"Працює" Дія ", показує. Це напевно найприємніше відчуття, здивування", – сказав Олег.

Навіщо потрібні COVID-сертифікати

Головний плюс COVID-сертифікату міжнародного зразка – це можливість подорожувати в країни, які його визнали.

Але цей документ стане в нагоді і всередині країни. Наприклад, сертифікати можуть стати пропусками з QR-кодами в разі нового локдауна.

Як оформити сертифікат в додатку

Реклама

Для створення сертифіката потрібні ID-карта або закордонний паспорт в "Дії".

Як це працює на практиці:

спочатку потрібно оновити додаток "Дія" до останньої версії;

потім – зробити в меню "Дія.Підпіс";

потім в "Послуги" COVID-сертифікат додати через "Дія.Підпіс" сертифікат.

як повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифровий трансформації Михайло Федоров під час брифінгу 20 серпня, в Україні буде два COVID-сертифікату – зовнішній і внутрішній. Різниця полягає в кількості медичної інформації та наявності фото.

Нагадаємо, 19 серпня ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати в додатку "Дія".