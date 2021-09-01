Реєстрація шлюбу не виходячи з дому – в "Дії" з'явиться нова послуга

В уряді розповіли, що сплатити адміністративний збір можна буде онлайн

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував можливість подачі документів для реєстрації шлюбу через "Дію". Колаж: "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував можливість подачі документів для реєстрації шлюбу через портал державних послуг "Дія".

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Відповідну заяву він зробив під час засідання уряду.

"Ми анонсуємо новацію щодо реєстрації актів цивільного стану онлайн. Наприклад, подати документи про намір одружитися можна буде через портал "Дія", – сказав Мигаль.

Крім того, зазначив прем'єр, сплатити адміністративний збір за надання цієї послуги також можна буде онлайн.

Прем'єр не уточнив, коли саме ця послуга з'явиться на порталі.

Життя без паперової тяганини

Додатком "Дія" користуються шість мільйонів українців, сервісом еМалятко – 86% батьків, а 60% бізнесу в Україні відкривається онлайн. Віце-прем'єр-міністр – міністр цифровий трансформації Михайло Федоров розповів, що вдалося зробити відомству в боротьбі з паперовою тяганиною.

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Статистика від Мінціфри:

Додатком користуються понад шість мільйонів українців, а порталом – більше п'яти мільйонів жителів країни; 60% бізнесу в Україні відкривається онлайн; Сервісом еМалятко користуються 86% батьків; Майже 400 тисяч українців згенерували свій захищений підпис у "Дія.Підпіс" за чотири місяці; Щодня в додатку відбувається більше 10 тисяч операцій ("шерінг" та валідація цифрових документів).

"Це справжня цифрова революція, яка вбиває бюрократичних монстрів і ламає стару систему. І дійсно працює для людей, а не для галочки", – запевняє Федоров.

Запуск електронного документообігу

Державний документообіг – ще один генератор тисяч тонн паперу, каже Федоров. За його словами, вже понад 1,5 мільйона разів українці скористалися електронними послугами в дії.

"Відкриття НП, деякі будівельні послуги вже працюють автоматично. А послуга з отримання матеріальної допомоги ФОПами і найманими працівниками взагалі була створена за принципом digital first і містила тільки одне поле. Вводите номер вашого рахунку – і це все. Саме такими повинні бути державні послуги, а не просто оцифрованими формами", – вважає міністр.

На цьому етапі Мінцифри працює над:

пенсією;

грантами;

соціальною допомогою;

податковими та будівельними послугами;

комплексною послугою для підприємців на кшталт еМалятко;

удосконалює прописку і робить її доступною для жителів усіх громад України.

Нагадаємо, що український COVID-сертифікат діє за кордоном. Український журналіст перебуваючи на території Франції, перевірив чи все працює.

Також "Дія" дозволить відкривати кафе і салони краси онлайн. В Україні запускають експериментальний проєкт "е-Підприємець", спрямований на розвиток малого бізнесу.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: