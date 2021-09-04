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Американська транспортна компанія Lyft може приєднатись до "Дія.City"

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
4 вересня, 17:52
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Lyft – одна з найбільших транспортних компаній світу на сьогодні
Компанія відкриває центр досліджень і розробки в Києві / Фото: колаж "Сьогодні"
Компанія відкриває центр досліджень і розробки в Києві / Фото: колаж "Сьогодні"

Одна з найбільших транспортних компаній світу американська Lyft розглядає можливість приєднання до податкового режиму "Дія.City".

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Саме талант наших інженерів та стрімка цифровізація нашої держави сприяли рішенню Lyft відкрити R&D-центр в Україні. Ми пишаємось тим, що такі інноваційні компанії, як Lyft, відзначають високу кваліфікацію українських IT-спеціалістів та високорозвинений IT-сектор. Ми хочемо, щоб в Україну заходили дедалі більше технологічних компаній. Саме для цього ми запускаємо Дія City — спеціальний правовий режим та одну з найкращих податкових систем для IT у світі", – зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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У міністерстві відзначають, що зараз компанія розглядає можливість вступити в "Дія.City". У той же час, у відомстві нагадали, що після запуску "Дія.City" очікується зростання IT-галузі з 6 млрд доларів до 16,5 млрд доларів в 2025 році.

Що відомо про компанію?

Lyft – одна з найбільших транспортних компаній світу на сьогодні. Раніше в цьому році вони продали підрозділ по розробці безпілотних автомобілів компанії Toyota за $550 млн.

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Компанія відкриває центр досліджень і розробки в Києві. Український R & D-центр буде займатися дослідженням і розробкою продуктів і стане одним з найбільших в Європі.

Нагадаємо, що:

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