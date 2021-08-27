Життя без паперової тяганини в "Дії" – Федоров відзвітував про виконану роботу

Щоб додаток можна було використовувати в будь-якій точці України, уряд створив спеціальний відділ впровадження

Михайло Федоров розповів про електронний сервіс держпослуг "Дія". Колаж: "Сьогодні"

Додатком "Дія" користуються шість мільйонів українців, сервісом еМалятко – 86% батьків, а 60% бізнесу в Україні відкривається онлайн. Віце-прем'єр-міністр – міністр цифровий трансформації Михайло Федоров розповів, що вдалося зробити відомству в боротьбі з паперовою тяганиною.

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Про це глава відомства написав у своїй колонці на сайті "Українська правда".

Статистика від Мінціфри:

Додатком користуються понад шість мільйонів українців, а порталом – більше п'яти мільйонів жителів країни; 60% бізнесу в Україні відкривається онлайн; Сервісом еМалятко користуються 86% батьків; Майже 400 тисяч українців згенерували свій захищений підпис у "Дія.Підпіс" за чотири місяці; Щодня в додатку відбувається більше 10 тисяч операцій ("шерінг" та валідація цифрових документів).

"Це справжня цифрова революція, яка вбиває бюрократичних монстрів і ламає стару систему. І дійсно працює для людей, а не для галочки", – запевняє Федоров.

Що таке режим "без паперів"

За словами міністра, paperless – основа цифрової країни, коли в держорганах не вимагають довідок, посвідчень або додатків до документів. Вся інформація повинна зберігатися в реєстрах, щоб полегшити життя українцям.

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"Наприклад, треба змінити прописку. Замість того, щоб реєстр однієї громади передав інформацію до реєстру іншої громади, люди роблять копії документів для того, щоб виписатися. Потім роблять копії документів про виписку для того, щоб вписатися. І ще інші копії, копії, копії. Суцільна плутанина. Ми це змінимо. Держпослуга "здорової людини" – це один раз натиснув і готово. А paperless – основа цього сервісу", – каже міністр цифрової інформації.

У відомстві запевняють, що українці зможуть уникнути "купи паперових документів і черг".

Як відомо, з 23 серпня вступив в силу закон про цифрові паспорти. Тепер документ в "Дії" має таку ж юридичну силу, як і паперовий. У додатку доступні як ID-карта, так і біометричний закордонний паспорт.

Для того, щоб "Дію" можна було використовувати в будь-якій точці України, уряд створив спеціальний відділ впровадження. Окремий напрямок їхньої роботи – держоргани, які, за словами міністра, реагують повільно на будь-які інновації.

Якщо після 23 серпня українцеві відмовляють у послугах, то йому потрібно повідомити про це в службу підтримки. Варто вказати місце і обставини події.

Запуск електронного документообігу

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Державний документообіг – ще один генератор тисяч тонн паперу, каже Федоров. За його словами, вже понад 1,5 мільйона разів українці скористалися електронними послугами в дії.

"Відкриття НП, деякі будівельні послуги вже працюють автоматично. А послуга з отримання матеріальної допомоги ФОПами і найманими працівниками взагалі була створена за принципом digital first і містила тільки одне поле. Вводите номер вашого рахунку – і це все. Саме такими повинні бути державні послуги, а не просто оцифрованими формами", – вважає міністр.

На цьому етапі Мінцифри працює над:

пенсією;

грантами;

соціальною допомогою;

податковими та будівельними послугами;

комплексною послугою для підприємців на кшталт еМалятко;

удосконалює прописку і робить її доступною для жителів усіх громад України.

Які закони були прийняті для впровадження paperless

За півтора року роботи Мінціфри перевела в онлайн понад 70 послуг, каже глава відомства. Наприклад, тільки для сервісу еМалятко потрібно було внести зміни в шість законів, три постанови і один наказ.

"Закон про paperless значно спрощує процедуру перекладу послуг в онлайн. "Електронні послуги" тепер будуть затверджені на законодавчому рівні. Не потрібно буде щоразу вносити зміни в сотні документів. Для нашої команди це мінус безсонні ночі бюрократичної роботи. Він набуде чинності через 2,5 місяці", – розповідає Федоров.

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Закон також вводить поняття автоматичного надання послуги. Це дозволяє виключити людський фактор із процесу прийняття рішень.

Ще один документ, який регулює роботу держреєстрів, – Закон "Про публічні електронні реєстри". Всі держреєстри будуть з'єднані між собою системою "Трембіта", що дозволить обмінюватися даними.

Тобто, українцям не потрібно буде збирати дані знову і знову, оскільки вся інформація буде зберігатися в електронному вигляді. Щоб дані українців були в безпеці, уряд створить національний центр резервування даних – "державна хмара".

Нагадаємо, український журналіст Олег Деренюга, перебуваючи на території Франції, перевірив, чи працює міжнародний сертифікат в додатку "Дія". За його словами, офіціант в кафе відсканував QR-код сертифіката в додатку "Дія" та почав обслуговувати клієнта. Журналіст сказав, що в той момент відчув гордість за Україну і за те, що уряд "зміг зробити корисний сервіс, який реально працює".

Однак багато українців, які пройшли повний курс вакцинації, скаржаться на додаток. У соцмережах розповідають про невдалі спроби оформити сертифікат в "Дії".