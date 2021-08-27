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Жизнь без бумажной волокиты в "Дії" – Федоров отчитался о проделанной работе

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина Редактор
27 августа, 11:59
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Чтобы приложение можно было использовать в любой точке Украины, правительство создало специальный отдел внедрения
Михаил Федоров рассказал об электронном сервисе госуслуг "Дія". Коллаж: "Сегодня"
Михаил Федоров рассказал об электронном сервисе госуслуг "Дія". Коллаж: "Сегодня"

Приложением "Дія" пользуются 6 миллионов украинцев, сервисом еМалятко – 86% родителей, а 60% бизнеса в Украине открывается онлайн. Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что удалось сделать ведомству в борьбе с бумажной волокитой.

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Об этом глава ведомства написал в своей колонке на сайте "Украинская правда".

Статистика от Минцифры:

  • Приложением пользуются более 6 миллионов украинцев, а порталом – более 5-ти миллионов жителей страны.
  • 60% бизнеса в Украине открывается онлайн.
  • Сервисом еМалятко пользуются 86% родителей.
  • Почти 400 тысяч украинцев сгенерировали свою защищенную подпись в "Дія.Пидпис" за 4 месяца.
  • Ежедневно в приложении происходит более 10 тысяч операций ("шеринг" и валидация цифровых документов).

"Это настоящая цифровая революция, которая убивает бюрократических монстров и ломает старую систему. И действительно работает для людей, а не для галочки", – уверяет Федоров.

Что такое режим "без бумаг"

По словам министра, paperless – основа цифровой страны, когда в госорганах не требуют справок, удостоверений или приложений к документам. Вся информация должна хранится в реестрах, чтобы облегчить жизнь украинцам.

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"Например, надо сменить прописку. Вместо того, чтобы реестр одной общины передал информацию в реестр другой общины, люди делают копии документов для того, чтобы выписаться. Затем делают копии документов о выписке для того, чтобы вписаться. И еще другие копии, копии, копии. Сплошная путаница. Мы это изменим. Госуслуга "здорового человека" – это один раз нажал и готово. А paperless – основа этого сервиса", – говорит министр цифровой информации.

В ведомстве уверяют, что украинцы смогут избежать "кучи бумажных документов и очередей".

Как известно, с 23 августа вступил в силу закон о цифровых паспортах. Теперь документ в "Дії" имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. В приложении доступны, как ID-карта, так и биометрический загранпаспорт.

Для того, чтобы "Дію" можно было использовать в любой точке Украины, правительство создало специальный отдел внедрения. Отдельное направление их работы – госорганы, которые по словам министра, реагируют медленно на любые инновации.

Если после 23 августа украинцу отказывают в услугах, то ему нужно сообщить об этом в службу поддержки. Стоит указать место и обстоятельства случившегося.

Запуск электронного документооборота

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Государственный документооборот – еще один генератор тысяч тонн бумаги, говорит Федоров. По его словам, уже более 1,5 миллиона раз украинцы воспользовались электронными услугами в действии.

"Открытие ЧП, некоторые строительные услуги уже работают автоматически. А услуга по получению материальной помощи ФОПами и наемными работниками вообще была создана по принципу digital first и содержала только одно поле. Вводите номер вашего счета – и это все. Именно такими должны быть государственные услуги, а не просто оцифрованными формами", – считает министр.

На данном этапе Минцифра работает над:

  • пенсией;
  • субсидиями;
  • социальной помощью;
  • налоговыми и строительными услугами;
  • комплексной услугой для предпринимателей вроде еМалятко;
  • совершенствует прописку и делаем ее доступной для жителей всех общин Украины.

Какие законы были приняты для внедрения paperless

За полтора года работы Минцифра перевела в онлайн более 70 услуг, говорит глава ведомства. К примеру, только для сервиса еМалятко нужно было внести изменения в 6 законов, 3 постановления и один приказ.

"Закон о paperless значительно упрощает процедуру перевода услуг в онлайн. "Электронные услуги" теперь будут утверждены на законодательном уровне. Не нужно будет каждый раз вносить изменения в сотни документов. Для нашей команды это минус бессонные ночи бюрократической работы. Он вступит в силу через 2,5 месяца", – рассказывает Федоров.

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Закон также вводит понятие автоматического предоставления услуги. Это позволяет исключить человеческий фактор из процесса принятия решений.

Еще один документ, регулирующий работу госреестров, – Закон "О публичных электронных реестрах". Все госреестры будут соединены между собой системой "Трембита", что позволит обмениваться данными.

То есть украинцам не нужно будет собирать данные снова и снова, поскольку вся информация будет хранится в электронном виде. Чтобы данные украинцев были в безопасности, правительство создаст национальный центр резервирования данных – "государственную облако".

Напомним, украинский журналист Олег Деренюга, находясь на территории Франции, проверил, работает ли международный сертификат в приложении "Дія". По его словам, официант в кафе, отсканировал QR-код сертификата в приложении "Дія" и принялся обслуживать клиента. Журналист сказал, что в тот момент почувствовал гордость за Украину и за то, что правительство "смогло сделать полезный сервис, который реально работает.

Однако многие украинцы, которые прошли полный курс вакцинации, жалуются на приложение. В соцсетях рассказывают о неудачных попытках оформить сертификат в "Дії".

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