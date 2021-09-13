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Подтянется автоматически. В "Дії" появился еще один документ

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
13 сентября, 15:10
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В приложении будет отображаться небиометричний зарубежный документ
Загранпаспортом в "Дії" можно пользоваться, как и обычным внутренним паспортом
Загранпаспортом в "Дії" можно пользоваться, как и обычным внутренним паспортом

В приложении "Дія" стали доступны не биометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года.

Об этом сообщает "Дія" в Telegram.

"Теперь у "Дії" отображаются не биометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года. Такой паспорт подтянется у вас автоматически", – говорится в сообщении.

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В Украине загранпаспортом в "Дії" можно пользоваться, как и обычным внутренним паспортом. Однако, для выезда за границу подобный паспорт не подойдет.

Какие паспорта доступны в "Дії"

  • ID-карта;
  • биометрический загранпаспорт;
  • небиометрический зарубежный, выданный после 2015 года.

Отметим, что в "Дії" не отображается паспорт-книжечка

"Пользуйтесь цифровыми документами в приложении "Дія", потому что это удобно, безопасно и современно. К тому же с 23 августа нет варианта не принять "Дію", – напомнили разработчики.

Регистрация брака не выходя из дома

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал возможность подачи документов для регистрации брака через порталгосударственных услуг "Дія".

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Соответствующее заявление он сделал во время заседания правительства.

"Мы анонсируем новацию относительно регистрации актов гражданского состояния онлайн. Например, отныне подать документы о намерении заключить брак можно через портал "Дія", – сказал Шмыгаль.

Кроме того, отметил премьер, оплатить административный сбор за предоставление этой услуги также можно будет онлайн.

Ранее мы писали:

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