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Виноват "Северный поток – 2"? В Европе цена на газ преодолела очередной максимум

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
13 сентября, 11:41
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Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на природный газ на 2021-2022 годы
С начала года средняя цена – 338 долларов за тысячу кубометров, но сейчас она значительно выше
С начала года средняя цена – 338 долларов за тысячу кубометров, но сейчас она значительно выше / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник, 13 сентября, биржевая цена на газ приблизилась к 730 долларам за 1 тыс. куб. м. Таковы данные биржи ICE.

Кроме того, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла уже $727 за 1 тыс. куб. м.

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Цена на газ стремительно растет. Еще в августе значение контракта "на день вперед" составляло 533 доллара, а в начале сентября – уже 639 долларов за тысячу кубометров. С начала года средняя цена – 338 долларов за тысячу кубометров.

/ Фото: скриншот

Почему растет цена

По мнению экспертов, на данном этапе на цену на газ для Европы не влияют сообщения о завершении строительства "Газпромом" "Северного потока-2". Сейчас главной причиной называют низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы.

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По подсчетам экспертов, до перехода от закачки к отбору газа из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%.

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Отметим, что на прошлой неделе стоимость газа на фьючерсном рынке Европы превысила рекордные 700 долларов за тысячу кубометров. А в августе цена на газ для Европы установила рекорд за три с половиной года – с начала марта 2018-го, когда газ дорожал из-за сильного похолодания в ЕС и стоил 555 долларов за тысячу кубометров.

Прогнозы экспертов

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Агентство Fitch Ratings прогнозирует дальнейший рост цен на природный газ на 2021-2022 годы в Европе. Эксперты считают, что причинами роста стали: плохие погодные условия, стабильные сокращения поставок сжиженного газа с 2020 года и снижение запасов в газовых хранилищах ниже уровня 2019-2020 годов.

По их мнению, выдо конца 2021 года не стоит ожидать увеличения поставок газа со стороны России, т.к. Газпром уже нарастил почти до рекордных показателей экспорт в Европу: на 19% в январе-августе. Также высокая конкуренция за сжиженный газ с Азиатским и Американским регионом не позволит в краткосрочной перспективе нарастить поставки ресурса в Европу.

"Мы ожидаем, что текущие проблемы сохранятся и в 2022 году, но в следующем году рост будет не таким значительным, благодаря нормализации погодных условий и увеличению экспорта Газпромом", – говорится в сообщении.

А глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что рекордный рост спотовых цен на газ в Европе связан с ограничением поставок со стороны Газпрома.

"Мы считаем, что повышение цен, которое мы видим сейчас на рынке, является следствием фактически специальной кампании со стороны Газпрома, который просто ограничивает поставки газа в Европу", – сказал Витренко.

По его мнению, для того чтобы цены стали ниже, представители ЕС должны добиться разблокирования доступа других компаний к транзиту через Украину и поставок газа из Центральной Азии.

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