Увольнение всех членов наблюдательного совета "Нафтогаза" и 9 млн долларов от США – главное о деньгах СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости за 27 сентября

Кабмин уволил всех членов наблюдательного совета "Нафтогаза", а Украина получит 9 млн долларов / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабмин уволил всех членов наблюдательного совета "Нафтогаза", а Украина подписала дополнительное соглашение с USAID на 9 млн долларов.

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости за 27 сентября.

9 млн долларов от США

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Украина заключила дополнительное соглашение с USAID на 9 млн долл. в области развития. Из них 7 млн долларов используют для улучшения здоровья украинцев, а другие 2 млн пойдут на обеспечение роста экономики.

"Жизнь и здоровье людей всегда являются приоритетом государства. Благодаря этой сделке Украина сможет направить дополнительный финансовый ресурс на усиление способности медицинской системы и повышения эффективности лечения болезней", – рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Увольнения в "Нафтогазе"

Кабинет министров взял на себя полномочия наблюдательного совета – уволил трех представителей государства в НАК "Нафтогаз Украины".

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"Полномочия всех членов наблюдательного совета прекращены, поэтому акционер (Кабинет министров Украины) и новое руководство будут принимать все важные для компании решения", – написала представитель государства в наблюдательном совете "Нафтогаза" Юлия Ковалив.

Отметим, что Кабмин уволил Юлию Ковалив, Наталью Бойко и Юлию Свириденко.

Курс доллара

27.09 28.09 Изменение 1 доллар США 26,64 грн 26,66 грн +0,02 1 евро 31,22 грн 31,18 грн +0,04

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара и евро вырос. Американская валюта подорожала на две копейки, а евро стал дороже на четыре копейки.

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Как рассказал сайту "Сегодня" член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, всю последнюю неделю сентября сохранится так называемый боковой тренд курса, то есть незначительные колебания вверх-вниз. Но наличная гривня при этом ослабеет на 5-7 коп. в продаже, до 26,8-26,85 грн/доллар с последующим прицелом уже в октябре на 27 грн за доллар.

Безработица в Украине

В Украине стало меньше безработных украинцев. Согласно официальной статистике 1,6 млн граждан остались без работы. Согласно данным Госстата, во втором квартале текущего года число работающих украинцев возрастной категории 15-70 лет составило 15,8 млн человек.

Среди безработных 873,9 тыс. женщин и 932,1 тыс. мужчин. Большинство из них живет в украинских городах – 1179,7 тыс. украинцев, а 626,3 тыс. человек живут в сельской местности.

В то же время, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,7%, а если судить во возрастным группам, то среди населения в возрасте 15-70 лет – 56,2%.

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