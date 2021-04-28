Коболева уволили из "Нафтогаза"

Сам Коболев уверяет, что не писал заявления об увольнении и решение Кабинета министров стало для него неожиданностью

Кабинет министров Украины принял решение уволить Андрея Коболева с должности главы НАК "Нафтогаз Украины". Юрий Витренко назначен и.о. главы компании.

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Об увольнении Коболева в своих Telegram-каналах сообщили народные депутаты Украины Ольга Василевская и Алексей Гончаренко. О назначении Витренко рассказали источники агентства Интерфакс-Украина.

Сам Коболев заявил, что не писал никаких заявлений, а об увольнении узнал из новостей.

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Коболев возглавлял "Нафтогаз" с 26 марта 2014 года.

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Юрий Витренко является и.о. министра энергетики, и пока не собирался в отставку. При этом Верховная Рада планирует уже завтра, 29 апреля, назначить на должность главы Минэнерго вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко.

Напомним, накануне стало известно, что "Нафтогаз" по итогам 2020 года ушел в минус. Консолидированный чистый убыток компании составил 19,0 млрд грн по сравнению с прибылью 2,6 млрд грн в 2019 году. При этом Коболев заверил, что "компания оттолкнулась от дна" и в начале 2021 года уже начала получать прибыль.