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Карта. Где в Украине платят самые высокие и низкие зарплаты

28 июля 2021 17:17

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Официальная статистика показала заметное повышение окладов за год, за последний отчетный месяц заработки тоже увеличились

Зарплаты в июне выросли

Зарплаты в июне выросли / Фото: Сегодня

В Украине средняя зарплата повысилась до 14 313 грн в июне 2021 года после 13 499 в мае. По сравнению с прошлым месяцев показатель увеличился на 6%, а за год (против июня-2020) – на 23,6%.

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Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Киеве (20 455 грн), самая низкая – в Кировоградской области (11 497 грн). Разница между показателями в этих регионах достигает 8 958 грн.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

5 регионов с самой высокой средней зарплатой:

  1. Киев – 20 455 грн.
  2. Донецкая область – 14 988 грн.
  3. Киевская область – 14 679 грн.
  4. Николаевская область – 14 044.
  5. Запорожская область – 13 895 грн.

5 областей с самой низкой средней зарплатой:

  1. Кировоградская область – 11 497 грн.
  2. Херсонская область – 12 110 грн.
  3. Волынская область – 12 126 грн.
  4. Черниговская область – 12 128 грн.
  5. Черновицкая область – 12 132 грн.

При этом средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2021 года была в 2,4 раза выше минимальной зарплаты, которая установлена на уровне 6000 грн.

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Напомним, правительство поставило задачу за 10 лет довести средние зарплаты в Украине до уровня соседних европейских стран. Но сейчас зарплаты в Украине втрое ниже, чем в Польше и Словакии.

В журналисты "Сегодня" ранее разбирались, какие есть сезонные работы, и сколько там можно заработать:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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