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Цифра дня. Мы сравнили зарплаты в Украине, Польше и Словакии

9 февраля, 11:46

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Доходы украинцев планируют повышать до европейского уровня

Укрстат сообщил, что в декабре средняя зарплата в Украине составила 14 179 грн. Если перевести эту сумму в евро по курсу на начало февраля, получится около 418 евро. Это втрое меньше, чем в соседних Словакии (1113 евро) и Польше (1312 евро).

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Об этом свидетельствуют расчеты сайта "Сегодня".

Конечно, из-за колебаний курса зарплаты украинцев "в евро" могут увеличиться или уменьшиться. Поэтому мы не претендуем на статистическую точность. Расчеты просто показывают уровень зарплат.

В тренде
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Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство ставит задачу за 10 лет довести средние зарплаты в Украине до уровня зарплат в Польше и Словакии.

О том, насколько реален этот план, читайте на сайте "Сегодня" – Зарплаты будущего: сколько украинцы будут получать к концу года и через 10 лет.

А пока наши оклады далеки от европейского уровня, смотрите сюжет о том, как копить деньги даже при низких доходах:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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Польша Словакия зарплаты Украина средняя зарплата

Источник: Сегодня

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