В Украине выросла минималка: какими будут выплаты в 2021 году

Повышение минимальной зарплаты влечет за собой рост пенсий и налогов

С 1 января минимальная зарплата в Украине выросла на 20% – до 6000 грн за месяц (было 5000 грн), или до 36,11 грн за час (было 29,2 грн).

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Реально на руки украинцы будут получать меньше, подсчитал сайт "Сегодня". 6000 – это размер минимальной зарплаты без вычета налогов. После уплаты налога на доходы физлиц (18%) и военного сбора (1,5%) сумма составит 4830 грн в месяц.

В 2021 году минимальная зарплата в Украине повысится два раза, в итоге до 6500 гривен. Второе повышение состоится в декабре.

Вместе с минимальной зарплатой с 1 января 2021 года также повышены:

Пенсии для людей старше 65 лет со страховым стажем 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины). Минимальная пенсия для них вырастет с 2000 до 2400 грн.

Минимальный и максимальный размер единого социального взноса (ЕСВ) – до 1320 грн и 19 800 грн соотвественно.

Штрафы, привязанные к минимальной зарплате. Например, за нарушение трудового законодательства. Так, за выплату зарплаты на месяц позже или не в полном объеме штраф для работодателя составляет 3 минимальные зарплаты – 18 000 грн.

Также рост минимальной зарплаты традиционно скажется на доходах бюджетников. В правительстве уже акцентировали на повышении зарплат учителей и медиков.

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При этом с 1 декабря 2020 года в Украине повысился прожиточный минимум. Теперь он составляет 2189 грн, рост составил 71 грн.

А о том, о каких зарплатах мечтают украинцы, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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