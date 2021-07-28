Карта. Де в Україні платять найвищі та найнижчі зарплати

Офіційна статистика показала помітне підвищення окладів за рік, за останній звітний місяць заробітки теж збільшилися

Зарплати в червні виросли / Фото: Сьогодні

В Україні середня зарплата підвищилася до 14: 313 грн в червні 2021 роки після 13 499 в травні. У порівнянні з минулим місяців показник збільшився на 6%, а за рік (проти червня-2020) – на 23,6%.

Реклама

Найвища середня зарплата зафіксована в Києві (20 455 грн), найнижча – в Кіровоградській області (11 497 грн). Різниця між показниками в цих регіонах досягає 8 958 грн.

Про це свідчать дані Держстату.

5 регіонів з найвищою середньою зарплатою:

Київ – 20: 455 грн. Донецька область – 14 988 грн. Київська область – 14 679 грн. Миколаївська область – 14 044. Запорізька область – 13 895 грн.

5 областей з найнижчою середньою зарплатою:

Кіровоградська область – 11 497 грн. Херсонська область – 12 110 грн. Волинська область – 12 126 грн. Чернігівська область – 12 128 грн. Чернівецька область – 12 132 грн.

При цьому середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2021 року було в 2,4 рази вище мінімальної зарплати, яка встановлена на рівні 6000 грн.

В тренді Долар і євро спрямували до нових мінімумів – курс валют НБУ

Реклама

Нагадаємо, уряд поставив завдання за 10 років довести середні зарплати в Україні до рівня сусідніх європейських країн. Але зараз зарплати в Україні втричі нижчі, ніж у Польщі та Словаччині.

В журналісти "Сьогодні" раніше розбиралися, які є сезонні роботи, і скільки там можна заробити:

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні