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Карта. Де в Україні платять найвищі та найнижчі зарплати

28 липня 2021 17:17

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Офіційна статистика показала помітне підвищення окладів за рік, за останній звітний місяць заробітки теж збільшилися

Зарплати в червні виросли

Зарплати в червні виросли / Фото: Сьогодні

В Україні середня зарплата підвищилася до 14: 313 грн в червні 2021 роки після 13 499 в травні. У порівнянні з минулим місяців показник збільшився на 6%, а за рік (проти червня-2020) – на 23,6%.

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Найвища середня зарплата зафіксована в Києві (20 455 грн), найнижча – в Кіровоградській області (11 497 грн). Різниця між показниками в цих регіонах досягає 8 958 грн.

Про це свідчать дані Держстату.

5 регіонів з найвищою середньою зарплатою:

  1. Київ – 20: 455 грн.
  2. Донецька область – 14 988 грн.
  3. Київська область – 14 679 грн.
  4. Миколаївська область – 14 044.
  5. Запорізька область – 13 895 грн.

5 областей з найнижчою середньою зарплатою:

  1. Кіровоградська область – 11 497 грн.
  2. Херсонська область – 12 110 грн.
  3. Волинська область – 12 126 грн.
  4. Чернігівська область – 12 128 грн.
  5. Чернівецька область – 12 132 грн.

При цьому середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2021 року було в 2,4 рази вище мінімальної зарплати, яка встановлена на рівні 6000 грн.

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Нагадаємо, уряд поставив завдання за 10 років довести середні зарплати в Україні до рівня сусідніх європейських країн. Але зараз зарплати в Україні втричі нижчі, ніж у Польщі та Словаччині.

В журналісти "Сьогодні" раніше розбиралися, які є сезонні роботи, і скільки там можна заробити:

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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