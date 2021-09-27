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Украинцы стали больше работать: в стране снизилась безработица

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
27 сентября, 16:13
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Число работающих украинцев возрастной категории 15-70 лет составило 15,8 млн человек
Среди безработных 873,9 тыс. женщин и 932,1 тыс. мужчин
Среди безработных 873,9 тыс. женщин и 932,1 тыс. мужчин / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине стало меньше безработных украинцев. Согласно официальной статистике 1,6 млн граждан остались без работы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики Украины.

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Согласно данным Госстата, во втором квартале текущего года число работающих украинцев возрастной категории 15-70 лет составило 15,8 млн человек. А количество безработных составило- 1,6 млн человек.

Отметим, что количество безработных стало меньше, чем было в первом квартале 2021 года. Тогда без работы были 1,8 млн человек. Таким образом, за последние несколько месяцев, почти 200 тис. украинцев – трудоустроены. В апреле-июне было снижение уровня безработицы до 9,3%, а в I квартале показатель составлял свыше 10%.

Среди безработных 873,9 тыс. женщин и 932,1 тыс. мужчин. Большинство из них живет в украинских городах – 1179,7 тыс. украинцев, а 626,3 тыс. человек живут в сельской местности.

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В то же время, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,7%, а если судить во возрастным группам, то среди населения в возрасте 15-70 лет – 56,2%.

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Подсчеты по методике МОТ

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Методика подсчета Международной организации труда учитывает процент безработных среди экономически активного населения (15-72 года), а не только тех, кто стоит на учете в центре занятости. То есть по этой методике безработных получается больше.

Сайт "Сегодня" узнал у экспертов, как изменится уровень безработицы в третьем квартале по методике МОТ. Цифры несколько отличаются, но тенденция та же – безработица будет снижаться.

"Уровень безработицы ожидается 9,2-9,4%. Его снижению поспособствует увеличение занятости в корпоративном секторе на фоне восстановления экономики и рост предложений на рынке сезонной занятости", – говорит глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Ранее мы сообщали, что:

  • в Украине сократилось число безработных граждан на 36%. В Кабмине считают, что такой позитивный скачок – результат введения правительственных программ по поддержке развития экономики и бизнеса.
  • в августе в Украине официально зарегистрировано 315 тысяч безработных. В аналогичный период 2020-го в стране было на 179 тысяч нетрудоустроенных больше. В Кабмине считают, что такой позитивный скачок – результат введения правительственных программ по поддержке развития экономики и бизнеса.
  • в июне, к примеру, зарплата повысилась до 14 313 грн после 13 499 в мае. По сравнению с прошлым месяцем показатель увеличился на 6%, а за год (если проводить аналогию с июнем 2020 года) – на 23,6%.
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