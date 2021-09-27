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Кабмин уволил всех членов наблюдательного совета "Нафтогаза". Что дальше?

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
27 сентября, 13:11
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27 сентября уволили Юлию Ковалив, Наталью Бойко и Юлию Свириденко
Сейчас проходит конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета
Сейчас проходит конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабинет Министров взял на себя полномочия наблюдательного совета – уволил трех представителей государства в НАК "Нафтогаз Украины"

Как сообщила представитель государства в наблюдательном совете "Нафтогаза" Юлия Ковалив, соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 27 сентября.

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"Полномочия всех членов наблюдательного совета прекращены, поэтому акционер (Кабинет Министров Украины) и новое руководство будут принимать все важные для компании решения", – написала Ковалив.

Она надеется, что "Нафтогаз" и дальше будет двигаться в направлении построения успешной нефтегазовой компании, которая управляется по принципам Организации экономического сотрудничества и развития.

Отметим, что Кабмин уволил Юлию Ковалив, Наталью Бойко и Юлию Свириденко.

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По данным СМИ, правительство также уволило двух членов правления Ярослава Теклюка и Сергея Перелома и назначило четырех новых: Маврикия Калугина, Владислава Воловика, Елену Бойченко и Романа Чумака.

Когда изберут новый наблюдательный совет

Еще в начале сентября премьер-министр Денис Шмыгаль поручил объявить конкурс по отбору трех независимых членов наблюдательного совета. Конкурс на еще одного – объявили ранее.

По словам премьера, конкурс должен завершиться в ноябре этого года, чтобы у нового состава наблюдательного совета было достаточно времени, чтобы определиться с требованиями к кандидату на должность председателя правления НАК и провести конкурс по его избранию не позднее 1 мая следующего года.

Увольнения в "Нафтогазе"

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7 сентября стало известно, что три независимых члена наблюдательного совета Нафтогаза решили сложить полномочия. На следующий день Кабмин подтвердил, что получил заявления от трех независимых членов наблюдательного совета о сложении полномочий.

Как известно, в конце апреля Кабинет министров уволил главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, который руководил компанией с 2014 года, пережив смену четырех правительств и трех министров. Теперь госкомпанию возглавляет его бывший партнер Юрий Витренко, ранее выполнявшего обязанности министра энергетики.

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз" готов продлить контракт с российским "Газпромом" на транзит газа, однако в данный момент в приоритете – контракты с европейскими компаниями.

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