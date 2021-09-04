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Это будут исторические изменения – глава "Нафтогаза" высказался о продлении контракта с "Газпромом"

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
4 сентября, 06:30
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Как считает Юрий Витренко, сейчас в приоритете контракты на транзит газа с европейскими компаниями
Юрий Витренко готов продлить контракт с "Газпромом
Юрий Витренко готов продлить контракт с "Газпромом / Фото: AFP, vitrenkolibrary.com

"Нафтогаз" готов продолжить контракт с российским "Газпромом" на транзит газа, однако сейчас в приоритете – контракты с европейскими компаниями.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

"Мы хотим изменить ситуацию коренным образом. Это будут исторические изменения, когда украинский транзит будет оформляться контрактом не только с" Газпромом ", – сказал Витренко.

Он также отметил, что сейчас "Газпром" блокирует доступ европейских компаний к транзиту через Украину и экспорт из Центральной Азии в Европу, который "может и должен идти через Украину".

В РФ анонсировали поставки газа в Европу через "Северный поток-2"

В российском "Газпроме" заявили, что первые поставки газа через "Северный поток – 2" могут начаться в отопительном сезоне этого года.

"Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем доставить первый газ по газопроводу "Северный поток – 2" на европейский рынок", – сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

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