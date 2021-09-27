Кабмін звільнив всіх членів наглядової ради "Нафтогазу". Що далі?

27 вересня звільнили Юлію Ковалів, Наталію Бойко та Юлію Свириденко

Наразі проходить конкурс із відбору незалежних членів наглядової ради / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабінет Міністрів взяв на себе повноваження наглядової ради – звільнив трьох представників держави у НАК "Нафтогаз України"

Як повідомила представниця держави у наглядовій раді "Нафтогазу" Юлія Ковалів, відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду 27 вересня.

Реклама

"Повноваження всіх членів наглядової ради припинені, тож акціонер (Кабінет Міністрів України) та нове керівництво будуть приймати всі важливі для компанії рішення", – написала Ковалів.

Вона сподівається, що "Нафтогаз" і надалі буде рухатися в напрямку побудови успішної нафтогазової компанії, яка управляється за принципами Організації економічного співробітництва та розвитку.

Зазначимо, що Кабмін звільнив Юлію Ковалів, Наталію Бойко та Юлію Свириденко.

Реклама

За даними ЗМІ, уряд також звільнив двох членів правління ㅡ Ярослава Теклюка та Сергія Перелому ㅡ та призначив чотирьох нових: Маврікія Калугіна, Владислава Воловика, Олену Бойченко та Романа Чумака.

Коли оберуть нову наглядову раду

Ще на початку вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив оголосити конкурс із відбору трьох незалежних членів наглядової ради. Конкурс на ще одного – оголосили раніше.

За словами прем'єра, конкурс має завершитися в листопаді цього року, щоб новий склад наглядової ради мав достатньо часу, щоб визначитися з вимогами до кандидата на посаду голови правління НАК і провести конкурс з його обрання не пізніше за 1 травня наступного року.

Звільнення у "Нафтогазі"

Реклама

7 вересня стало відомо, що три незалежних члена наглядової ради Нафтогазу вирішили скласти повноваження. Наступного дня Кабмін підтвердив, що отримав заяви від трьох незалежних членів наглядової ради про складання повноважень.

Як відомо, в кінці квітня Кабінет міністрів звільнив главу "Нафтогазу" Андрія Коболєва, який керував компанією з 2014 року, переживши зміну чотирьох урядів і трьох міністрів. Тепер держкомпанію очолює його колишній партнер Юрій Вітренко, який раніше виконував обов'язки міністра енергетики.

Раніше глава "Нафтогазу України" Юрій Вітренко заявив, що "Нафтогаз" готовий продовжити контракт з російським "Газпромом" на транзит газу, однак зараз в пріоритеті – контракти з європейськими компаніями.