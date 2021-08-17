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В Украине безработица сократилась на треть – Минэкономики

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина Редактор
17 августа, 12:34
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В 2022 году безработица приблизится к "естественному уровню" и составит 8,5%
В Украине существенно сократилась безработица. Коллаж "Сегодня"
В Украине существенно сократилась безработица. Коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня, REUTERS/Henry Nicholls

В Украине сократилось число безработных граждан на 36%. В Кабмине считают, что такой позитивный скачок – результат введения правительственных программ по поддержке развития экономики и бизнеса.

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Так, по состоянию на 16 августа 2021 года в стране официально зарегистрированы 315 тысяч безработных. В аналогичный период 2020-го в Украине было на 179 тысяч нетрудоустроенных украинцев больше.

"Увеличение уровня занятости и уменьшения количества безработных – результат введения правительственных программ по поддержке развития экономики и бизнеса", - считает первый вице-премьер-министр Украины Алексей Любченко.

Что дальше

В Министерстве экономики анонсируют "дополнительные правительственные меры" для создания рабочих мест и трудоустройства безработных.

На какие программы и проекты обратят особое внимание:

  • общегосударственные целевые;
  • региональные;
  • инвестиционные.
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"Будем постоянно мониторить на контролировать этот процесс. Цель – экономика должна восстанавливаться и количество официально трудоустроенных граждан должна меняться несмотря на те вызовы, как возможные новые карантинные ограничения, связанные с новыми мутациями коронавируса как в Украине, так и в мире", - говорит министр экономики Любченко.

Ожидания НБУ

Еще в конце июля 2021 года Национальный банк Украины опубликовал свои прогнозы, согласно которым безработица в стране снизится до 9,1%. В начале года этот показатель был самым высоким с 2017 года и составил 10,5%.

В 2022 году, планируют в НБУ, безработица приблизится к "естественному уровню" и составит 8,5%. Этот тот показатель, когда при котором все желающие найти работу в конечном счете ее находят.

Также в Нацбанке прогнозируют повышения зарплат в текущем году. Главной причиной падения безработицы в Нацбанке называют оживление экономики. Оно же, по прогнозам регулятора, приведет к увеличению доходов:

  • вырастут социальные стандарты;
  • реальная зарплата повысится на 8,7% в 2021 году и на 3,9% в 2022-м.

В июне, к примеру, зарплата повысилась до 14 313 грн после 13 499 в мае. По сравнению с прошлым месяцем показатель увеличился на 6%, а за год (если проводить аналогию с июнем 2020 года) – на 23,6%.

Украинцам не хватает на еду

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Наравне с положительными показателями государства и прогнозами, по тем же данным НБУ, жителям страны не хватает заработанных денег на потребительские нужды. Население активно тратит сбереженные средства, недавно заявлял в своем Facebook председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

Сокращение в первом квартале текущего года собственных сбережений населения составило 60 млрд грн. Потребительские расходы населения растут, однако в их структуре доминируют товары и услуги первой необходимости (продукты питания, коммунальные услуги).

Более того, большая часть украинцев (67,1%) относит себя к категории бедных граждан. Согласно результатам опроса, обнародованным Государственной службой статистики Украины, только 1% опрошенных относит себя к среднему классу. Бедными

Большая часть украинцев относит себя к категории бедных граждан, только 1% опрошенных относит себя к среднему классу, считая себя достаточно обеспеченными.

Тем временем, украинцы все больше несут иностранную валюту в обменники. За последние пять месяцев объемы продаж превысили объемы покупки. Только в июне украинцы продали на 427,7 млн долларов больше, чем купили.

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