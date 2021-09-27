Украина получит 9 млн долл. от США: на что пойдут средства

Украина расширяет сотрудничество с США: премьер-министр Шмыгаль сообщил о заключении нового соглашения

Украина подписала дополнительное соглашение с USAID на 9 млн долл. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина заключила дополнительное соглашение с USAID на 9 млн долл. в области развития.

Об этом 27 сентября сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Из них 7 млн долл используют для улучшения здоровья украинцев, а другие 2 млн пойдут на обеспечение роста экономики.

"Жизнь и здоровье людей всегда являются приоритетом государства. Благодаря этой сделке Украина сможет направить дополнительный финансовый ресурс на усиление способности медицинской системы и повышения эффективности лечения болезней", – рассказал Шмыгаль.

Со стороны Украины соглашение подписывал премьер-министр Денис Шмыгаль, а с другой – директор миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп.

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Премьер также поблагодарил партнеров за сотрудничество и помощь в восстановлении во время пандемии коронавируса.

Кроме этого, в Кабмине сообщили про планы реализации проектов по международной поддержки, которые будут способствовать внедрению реформы децентрализации на разных уровнях.

Об этом также заявил премьер-министр Шмыгаль во время открытия проекта "Повышение эффективности работы и подотчетности органов местного самоуправления (ГОВЕРЛА)".

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Целью проекта является создание комфортных условий проживания для людей в общинах и повышения качества и доступности социальных и государственных услуг в регионах.

На реализацию выделено почти 74 млн долл. и пять лет, а также определены три пилотных региона – Волынская, Львовская и Полтавская области.

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