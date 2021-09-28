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СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Звільнення всіх членів наглядової ради "Нафтогазу" і 9 млн доларів від США – головне про гроші СЬОГОДНІ

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
28 вересня, 06:00
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Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші економічні новини за 27 вересня
Кабмін звільнив всіх членів наглядової ради "Нафтогазу", а Україна отримає 9 млн доларів
Кабмін звільнив всіх членів наглядової ради "Нафтогазу", а Україна отримає 9 млн доларів / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабмін звільнив всіх членів наглядової ради "Нафтогазу", а Україна підписала додаткову угоду з USAID на 9 млн доларів.

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші економічні новини за 27 вересня.

9 млн доларів від США

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Україна уклала додаткову згоду з USAID на 9 млн дол. в області розвитку. Із них 7 млн доларів використовують для поліпшення здоров'я українців, а інші 2 млн підуть на забезпечення зростання економіки.

"Життя і здоров'я людей завжди є пріоритетом держави. Завдяки цій угоді Україна зможе направити додатковий фінансовий ресурс на посилення здатності медичної системи та підвищення ефективності лікування хвороб", – розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Звільнення в "Нафтогазі"

Кабінет Міністрів взяв на себе повноваження наглядової ради – звільнив трьох представників держави в НАК "Нафтогаз України".

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"Повноваження всіх членів наглядової ради припинені, тому акціонер (Кабінет міністрів України) і нове керівництво прийматимуть всі важливі для компанії рішення", – написала представник держави в наглядовій раді "Нафтогазу" Юлія Ковалів.

Зазначимо, що Кабмін звільнив Юлію Ковалів, Наталю Бойко і Юлію Свириденко.

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1 долар США26,64 грн 26,66 грн +0,02
1 євро31,22 грн 31,18 грн +0,04

Порівняно з попереднім банківським днем курс долара і євро виріс. Американська валюта подорожчала на дві копійки, а євро подорожчав на чотири копійки.

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Як розповів сайту "Сегодня" член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, весь останній тиждень вересня утримається так званий бічний тренд курсу, тобто незначні коливання вгору-вниз. Але готівкова гривня при цьому ослабне на 5-7 коп. в продажу, до 26,8-26,85 грн/долар із подальшим прицілом вже в жовтні на 27 грн за долар.

Безробіття в Україні

В Україні стало менше безробітних українців. Згідно з офіційною статистикою 1,6 млн громадян залишилися без роботи. Згідно з даними Держстату, в другому кварталі поточного року кількість працюючих українців вікової категорії 15-70 років склало 15,8 млн людей.

Серед безробітних 873,9 тис. осіб складали жінки і 932,1 тис. чоловіків. Більшість із них живе в українських містах – 1179,7 тис. українців, а 626,3 тис. людей живуть в сільській місцевості.

У той же час, рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 49,7%, а якщо судити по віковим групам, то серед населення у віці 15-70 років – 56,2%.

Раніше ми повідомляли, що:

  • в Україні скоротилося число безробітних громадян на 36%. У Кабміні вважають, що такий позитивний стрибок – результат запровадження урядових програм по підтримці розвитку економіки і бізнесу;
  • в серпні в Україні офіційно зареєстровано 315 тисяч безробітних. В аналогічний період 2020-го в країні було на 179 тисяч непрацевлаштованих більше. У Кабміні вважають, що такий позитивний стрибок – результат запровадження урядових програм щодо підтримки розвитку економіки і бізнесу;
  • в червні, наприклад, зарплата підвищилася до 14 313 грн після 13 499 грн в травні. Порівняно з минулим місяцем показник збільшився на 6%, а за рік (якщо проводити аналогію з червнем 2020 року) – на 23,6%.
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