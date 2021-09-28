Звільнення всіх членів наглядової ради "Нафтогазу" і 9 млн доларів від США – головне про гроші СЬОГОДНІ

Кабмін звільнив всіх членів наглядової ради "Нафтогазу", а Україна підписала додаткову угоду з USAID на 9 млн доларів.
Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші економічні новини за 27 вересня.
9 млн доларів від США
Україна уклала додаткову згоду з USAID на 9 млн дол. в області розвитку. Із них 7 млн доларів використовують для поліпшення здоров'я українців, а інші 2 млн підуть на забезпечення зростання економіки.
"Життя і здоров'я людей завжди є пріоритетом держави. Завдяки цій угоді Україна зможе направити додатковий фінансовий ресурс на посилення здатності медичної системи та підвищення ефективності лікування хвороб", – розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Звільнення в "Нафтогазі"
Кабінет Міністрів взяв на себе повноваження наглядової ради – звільнив трьох представників держави в НАК "Нафтогаз України".
"Повноваження всіх членів наглядової ради припинені, тому акціонер (Кабінет міністрів України) і нове керівництво прийматимуть всі важливі для компанії рішення", – написала представник держави в наглядовій раді "Нафтогазу" Юлія Ковалів.
Зазначимо, що Кабмін звільнив Юлію Ковалів, Наталю Бойко і Юлію Свириденко.
Курс долара
|27.09
|28.09
|зміна
|1 долар США
|26,64 грн
|26,66 грн
|+0,02
|1 євро
|31,22 грн
|31,18 грн
|+0,04
Порівняно з попереднім банківським днем курс долара і євро виріс. Американська валюта подорожчала на дві копійки, а євро подорожчав на чотири копійки.
Як розповів сайту "Сегодня" член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, весь останній тиждень вересня утримається так званий бічний тренд курсу, тобто незначні коливання вгору-вниз. Але готівкова гривня при цьому ослабне на 5-7 коп. в продажу, до 26,8-26,85 грн/долар із подальшим прицілом вже в жовтні на 27 грн за долар.
Безробіття в Україні
В Україні стало менше безробітних українців. Згідно з офіційною статистикою 1,6 млн громадян залишилися без роботи. Згідно з даними Держстату, в другому кварталі поточного року кількість працюючих українців вікової категорії 15-70 років склало 15,8 млн людей.
Серед безробітних 873,9 тис. осіб складали жінки і 932,1 тис. чоловіків. Більшість із них живе в українських містах – 1179,7 тис. українців, а 626,3 тис. людей живуть в сільській місцевості.
У той же час, рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 49,7%, а якщо судити по віковим групам, то серед населення у віці 15-70 років – 56,2%.
Раніше ми повідомляли, що:
- в Україні скоротилося число безробітних громадян на 36%. У Кабміні вважають, що такий позитивний стрибок – результат запровадження урядових програм по підтримці розвитку економіки і бізнесу;
- в серпні в Україні офіційно зареєстровано 315 тисяч безробітних. В аналогічний період 2020-го в країні було на 179 тисяч непрацевлаштованих більше. У Кабміні вважають, що такий позитивний стрибок – результат запровадження урядових програм щодо підтримки розвитку економіки і бізнесу;
- в червні, наприклад, зарплата підвищилася до 14 313 грн після 13 499 грн в травні. Порівняно з минулим місяцем показник збільшився на 6%, а за рік (якщо проводити аналогію з червнем 2020 року) – на 23,6%.