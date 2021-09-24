Санкции против "Северного потока – 2" и поставки водорода из Украины в Европу – главное о деньгах СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости четверга, 23 сентября

Украина станет поставщиком водорода в Европу, а в США поддержали поправки в оборонный бюджет / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина, Словакия, Чехия и Германия создадут "Центральный водородный коридор", а в США одобрили поправки в оборонный бюджет, которыми предусматривается введение санкций против газопровода "Северный поток – 2".

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости четверга, 23 сентября.

Украина станет поставщиком водорода в Европу

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Украина, Словакия, Чехия и Германия создадут "Центральный водородный коридор", через который водород будет поставляться из Украины в страны ЕС.

В проекте участвуют четыре компании – NET4GAS (компания-оператор ГТС Чехии), EUSTREAM (компания-оператор ГТС Словакии), Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) и OGE (ведущая компания-оператор ГТС Германии).

"Водород, вероятно, станет играть значительную роль до 2050 года, когда европейская экономика, как ожидается, достигнет углеродистой нейтральности. Именно поэтому мы должны начать исследования этих возможностей уже сегодня", – сказал заместитель генерального директора по развитию и трансформации Оператора ГТС Украины Павел Станчак.

В США поддержали санкции против "Северного потока – 2"

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Палата представителей Конгресса США одобрила поправки в оборонный бюджет США, которыми предусматривается введение санкций против газопровода "Северный поток – 2".

"Теперь очередь за Сенатом, второй палатой Конгресса США", – написал глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко в Facebook.

Он отметил, что Украина продолжает убеждать администрацию США в необходимости срочного введения санкций в отношении "Северного потока – 2".

Кабмин обязал АЗС снизить цены на бензин

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Министерство экономики пересчитало предельные цены на бензин и дизтопливо на АЗС по формуле "Роттердам+" – цена топлива в порту Роттердам плюс 27 долларов/тонна за доставку топлива в Украину.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,17 грн/литр, на дизтопливо – 29,59 грн/литр.

По сравнению с серединой сентября средняя цена на бензин снизилась на 0,44 грн/литр, тогда как на ДТ – увеличилась на 0,27 грн/литр.

В Киеве могут разрешить снова продавать алкоголь ночью

С октября 2018 года в Киеве в магазинах запрещено в ночное время продавать вино, пиво (кроме безалкогольного), а также другие алкогольные напитки.

"Государственная регуляторная служба считает, что Киевсовет избрал недейственный механизм регулирования хозяйственных и общественных отношений, а обжалуемое решение принято с нарушением норм действующего законодательства", – говорится в сообщении.

Украинцам поднимут цены на сладости

Рост цен на природный газ приведет к росту кондитерских изделий на 5-7%.

"В текущем году повышение стоимости тарифов на газ происходило ежемесячно: с 7 тыс. грн в апреле до 27 тыс. грн в предложении поставщиков газа на октябрь 2021 года. При этом в себестоимости сахара около 30% составляют расходы на газ, а в производстве кондитерской продукции эта доля в себестоимости при нынешней стоимости газа вырастет с 3-4% до 10-12%", – сказал глава ассоциации Александр Балдинюк.

С июля этого года наблюдается падение производства "кондитерки".