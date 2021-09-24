Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 💪 Усик vs Джошуа: битва года ❌ Отставка Разумкова
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Санкции против "Северного потока – 2" и поставки водорода из Украины в Европу – главное о деньгах СЕГОДНЯ

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
24 сентября, 06:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости четверга, 23 сентября
Украина станет поставщиком водорода в Европу, а в США поддержали поправки в оборонный бюджет
Украина станет поставщиком водорода в Европу, а в США поддержали поправки в оборонный бюджет / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина, Словакия, Чехия и Германия создадут "Центральный водородный коридор", а в США одобрили поправки в оборонный бюджет, которыми предусматривается введение санкций против газопровода "Северный поток – 2".

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости четверга, 23 сентября.

Украина станет поставщиком водорода в Европу

Реклама

Украина, Словакия, Чехия и Германия создадут "Центральный водородный коридор", через который водород будет поставляться из Украины в страны ЕС.

В проекте участвуют четыре компании – NET4GAS (компания-оператор ГТС Чехии), EUSTREAM (компания-оператор ГТС Словакии), Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) и OGE (ведущая компания-оператор ГТС Германии).

одород, вероятно, станет играть значительную роль до 2050 года, когда европейская экономика, как ожидается, достигнет углеродистой нейтральности. Именно поэтому мы должны начать исследования этих возможностей уже сегодня", – сказал заместитель генерального директора по развитию и трансформации Оператора ГТС Украины Павел Станчак.

В США поддержали санкции против "Северного потока – 2"

Реклама

Палата представителей Конгресса США одобрила поправки в оборонный бюджет США, которыми предусматривается введение санкций против газопровода "Северный поток – 2".

"Теперь очередь за Сенатом, второй палатой Конгресса США", – написал глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко в Facebook.

Он отметил, что Украина продолжает убеждать администрацию США в необходимости срочного введения санкций в отношении "Северного потока – 2".

Кабмин обязал АЗС снизить цены на бензин

Реклама

Министерство экономики пересчитало предельные цены на бензин и дизтопливо на АЗС по формуле "Роттердам+" – цена топлива в порту Роттердам плюс 27 долларов/тонна за доставку топлива в Украину.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,17 грн/литр, на дизтопливо – 29,59 грн/литр.

По сравнению с серединой сентября средняя цена на бензин снизилась на 0,44 грн/литр, тогда как на ДТ – увеличилась на 0,27 грн/литр.

В Киеве могут разрешить снова продавать алкоголь ночью

С октября 2018 года в Киеве в магазинах запрещено в ночное время продавать вино, пиво (кроме безалкогольного), а также другие алкогольные напитки.

"Государственная регуляторная служба считает, что Киевсовет избрал недейственный механизм регулирования хозяйственных и общественных отношений, а обжалуемое решение принято с нарушением норм действующего законодательства", – говорится в сообщении.

Украинцам поднимут цены на сладости

Рост цен на природный газ приведет к росту кондитерских изделий на 5-7%.

"В текущем году повышение стоимости тарифов на газ происходило ежемесячно: с 7 тыс. грн в апреле до 27 тыс. грн в предложении поставщиков газа на октябрь 2021 года. При этом в себестоимости сахара около 30% составляют расходы на газ, а в производстве кондитерской продукции эта доля в себестоимости при нынешней стоимости газа вырастет с 3-4% до 10-12%", – сказал глава ассоциации Александр Балдинюк.

С июля этого года наблюдается падение производства "кондитерки".

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.53

Евро (€)

31.08

Российский рубль (₽)

0.36

Опрос
Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять