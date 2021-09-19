Доллар начал дорожать, надолго ли это

Мнения финансовых аналитиков разошлись диаметрально

/ Фото: Сегодня

На уходящей неделе гривня продолжала укрепляться, но все медленнее. И в четверг тренд изменился на противоположный: доллар подорожал, хоть и ненамного. Что это – наступило обещанное финаналитиками осеннее ослабление гривни, которое бывало ранее ежегодно, или по-прежнему проявляются ситуативные колебания курса? Есть ли повод для паники?

Куда пойдет курс доллара дальше в сентябре, разобралась "Сегодня".

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Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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Что произошло с курсом за неделю

Гривня в наличной продаже пять дней продолжала плавно укрепляться, отбирая у доллара каждый день по 1-3 копейки. Но в минувший четверг тренд изменился: уже доллар начал дорожать. Пока символически: по копейке в день, достигнув к пятнице 26,80 грн/доллар в продаже, это на 5 копеек меньше, чем было неделю назад.

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В покупке курс почти вернулся к тому, который был в начале недели – 26,63 грн/доллар (-1 коп.). Спрэд (разница между курсами покупки и продажи) еще больше сузился, с 20 до 17 коп., причем за счет покупки валюты, а не продажи. То есть, налицо интерес банков в долларовом кэше.

Максимальный курс, по которому можно было сдать наличный доллар – 26,70 грн (на 3 коп. дешевле, чем неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар – 26,72 грн (тоже на 3 коп. дешевле, чем неделю назад). Отметим, что такой высокий курс покупки наблюдается в обменниках, работающих на скупку валюты. Заявленный низкий курс продажи, как правило, виртуальный, по такой цене в наличии долларов нет. Реальный курс продажи начинается с 26,80 грн/доллар, при этом курс покупки – не выше 26,65.

Нацбанк после выходных сперва укрепил гривню: с 26,68 до 26,64 грн/доллар, но за четверг и пятницу ее ослабил до 26,67. На понедельник, 20 сентября, Нацбанк установил курс 26,70 грн/доллар.

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Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что на уходящей неделе сохранялись прежние тенденции: предложение валюты было больше спроса, что толкало курс доллара вниз.

Олег Пендзин отметил, что на рынке наблюдался недостаток гривни, так как Нацбанк существенно сократил долгосрочное рефинансирование госбанков, а Минфин при этом практически свернул проведение аукционов по продаже облигаций внутреннего госзайма.

"Сейчас доллар на рынке есть, а гривни мало, поэтому она укрепляется, – говорит Олег Пендин. – По моему мнению, Нацбанк в своей деятельности все меньше координирует свои действия с Кабмином. Нет долгосрочного финансирования – нет и значительных объемов свободной гривни".

Александр Охрименко и Максим Орыщак уверены, что на межбанковском валютном рынке не происходит ничего необычного: экспортеры активно продают валюту, импортеры пытаются ее купить по более выгодному курсу. В целом наблюдается баланс спроса и предложения.

Андрей Шевчишин, наоборот, подметил растущие объемы торгов на межбанке и неудавшуюся попытку экспортеров продать валюту дороже, чем ранее. По его мнению, это может служить сигналом к развороту и смене тенденции.

"Такой сценарий рынок вполне поддержит, поскольку уже давно ожидает сезонный слом, – анализирует Андрей Шевчишин. – Ожидание смены тенденции подтверждает сохраняющийся отток нерезидентов из ОВГЗ, с начала сентября на 3,5 млрд грн (около 3%)".

Чего ожидать на следующей неделе

Прогнозы экспертов разошлись диаметрально: двое уверены в стабильной пока гривне, двое ожидают ее ослабления, более или менее заметного.

Максим Орыщак упомянул о том, что мировые риски падения фондовых рынков США, или нестабильность роста криптовалют, или спрос на золото, как основной антиинфляционный инструмент в мире – не создают предпосылок для падения гривни до конца сентября. То есть, нынешний рост доллара ситуативен, и на следующей неделе не исключено, что тренд снова поменяется.

"На неделе с 20 сентября курс продажи наличного доллар в Украине будет держаться в диапазоне 26,6 – 27 гривен. Причина стабильности гривни в том, что монетарная политика была изменена в сторону ужесточения и это не позволит доллару заметно укрепиться", – утверждает эксперт.

Александр Охрименко также говорит, что небольшие колебания курса возможны, в том числе и с изменением тренда по доллару на нисходящий и снова на восходящий, но это не значит, что настала пора девальвации гривни.

"На следующей неделе гривня может снова укрепиться, все будет зависеть от спроса и предложения. Опуститься курсу к 26,5 грн/доллар не позволит регулятор, он тут же выкупит излишки валюты", – прогнозирует Александр Охрименко.

У Олега Пендзина и Андрея Шевчишина противоположное мнение.

Олег Пендзин говорит, что на следующей неделе вялый восходящий тренд сохранится, доллар будет медленно укрепляться.

"Безналичный курс окажется на уровне 26,8-26,9 грн/доллар, то есть в наличной продаже возможен возврат к 27 грн/доллар", – уточнил Олег Пендзин.

Еще более категоричен Андрей Шевчишин. По его оценке, рынок ждет ослабление гривни, вопрос только в сроках.

Эксперт перечислил ряд факторов, которые будут ослаблять гривню:

- страна готовится к сложному зимнему периоду, а цены на энергоносители находятся на максимуме, что потребует дополнительных расходов от несубсидируемых пользователей;

- инфляция грозит остаться на высоком уровне (сейчас 10,2%);

- нерезиденты продолжают выходить из украинских облигаций, выкупая валюту.

"С начала недели отток из гривневых ОВГЗ составил свыше 1,9 млрд грн. И это несмотря на повышение учетной ставки НБУ с 8 до 8,5% и рост доходности среднесрочных бондов. Ожидаем, что в ближайшее время гривня продолжит ослабление с первой целью в зону 26,8-26,85 – как серединный диапазон цен августа-сентября. В среднесрочном горизонте сохраняем ожидания ослабления к 27 грн/доллар", – подытожил Андрей Шевчишин.

Продавать или покупать валюту

И здесь мнения различны.

Александр Охрименко уверен в укреплении гривни до конца сентября и, вероятно, в октябре. Поэтому гривневые вклады по-прежнему останутся выгоднее валютных заначек.

Другие эксперты советуют инвестировать в валюту.

"Я пока сохраняю такую рекомендацию. Нынешние уровни курса остаются очень интересными для долгосрочной покупки", – уверен Андрей Шевчишин.

Такого же мнения Олег Пендзин и Максим Орыщак.

"Допускаю, что текущие ценовые диапазоны будут привлекательными для тех, у кого есть возможность купить доллары с точки зрения среднесрочного накопления. При этом говорить о массовой тенденции роста спроса на валюту не приходится", – указал Максим Орыщак.

А вот наш Кабмин уверенно глядит в будущее: им подготовлен прогноз курса гривни на три года вперед. Подробнее смотрите в сюжете.