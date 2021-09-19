Долар почав дорожчати, чи надовго

Думки фінансових аналітиків розійшлися діаметрально

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На тижні, що минає, гривня продовжувала зміцнюватися, але все повільніше. І в четвер тренд змінився на протилежний: долар подорожчав , хоч і не набагато. Що це – настало обіцяне фінаналітиками осіннє ослаблення гривні, яке бувало раніше щорічно, або як і раніше виявляються ситуативні коливання курсу? Чи є привід для паніки ?

Куди піде курс долара далі у вересні, з'ясувала "Сегодня".

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Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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Що сталося з курсом за тиждень

Гривня в готівковому продажі п'ять днів продовжувала плавно зміцнюватися, відбираючи у долара кожен день по 1-3 копійки. Але в минулий четвер тренд змінився: уже долар почав дорожчати. Поки символічно: по копійці в день, досягнувши до п'ятниці 26,80 грн / долар у продажу, це на 5 копійок менше, ніж було тиждень тому.

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У купівлі курс майже повернувся до того, який був на початку тижня – 26,63 грн / долар (-1 коп.). Спред (різниця між курсами купівлі та продажу) ще більше звузився, з 20 до 17 коп., причому за рахунок покупки валюти, а не продажу. Тобто, в наявності інтерес банків в доларовому кеші.

Максимальний курс, за яким можна було здати готівковий долар – 26,70 грн (на 3 коп. дешевше, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – 26,72 грн (теж на 3 коп. дешевше, ніж тиждень тому). Відзначимо, що такий високий курс покупки спостерігається в обмінниках, які працюють на скупку валюти. Заявлений низький курс продажу, як правило, віртуальний, за такою ціною в наявності доларів немає. Реальний курс продажу починається з 26,80 грн / долар, при цьому курс покупки – не вище 26,65.

Нацбанк після вихідних спершу зміцнив гривню: з 26,68 до 26,64 грн / долар, але за четвер і п'ятницю її послабив до 26,67. На понеділок, 20 вересня, Нацбанк встановив курс 26,70 грн / долар.

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Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що на минулому тижні зберігалися колишні тенденції: пропозиція валюти було більше попиту, що штовхало курс долара вниз.

Олег Пендзин зазначив, що на ринку спостерігався брак гривні, бо Нацбанк істотно скоротив довгострокове рефінансування держбанків, а Мінфін при цьому практично згорнув проведення аукціонів з продажу облігацій внутрішньої держпозики.

"Зараз долар на ринку є, а гривні мало, тому вона зміцнюється, – каже Олег Пендін. – На мою думку, Нацбанк у своїй діяльності все менше координує свої дії з Кабміном. Немає довгострокового фінансування – немає і значних обсягів вільної гривні ".

Олександр Охріменко та Максим Орищак впевнені, що на міжбанківському валютному ринку не відбувається нічого незвичайного: експортери активно продають валюту, імпортери намагаються її купити за більш вигідним курсом. В цілому спостерігається баланс попиту і пропозиції.

Андрій Шевчишин, навпаки, помітив зростаючі обсяги торгів на міжбанку і невдалу спробу експортерів продати валюту дорожче, ніж раніше. На його думку, це може служити сигналом до розвороту і зміну тенденції.

"Такий сценарій ринок цілком підтримає, оскільки вже давно очікує сезонний злам, – аналізує Андрій Шевчишин. – Очікування зміни тенденції підтверджує вихід нерезидентів з ОВДП, з початку вересня на 3,5 млрд грн (близько 3%) ".

Чого очікувати наступного тижня

Прогнози експертів розійшлися діаметрально: двоє впевнені у стабільній поки гривні, двоє чекають її ослаблення, більш-менш помітного.

Максим Орищак згадав про те, що світові ризики падіння фондових ринків США, або нестабільність зростання криптовалюта, або попит на золото, як основний антиінфляційний інструмент в світі – не створюють передумов для падіння гривні до кінця вересня. Тобто, нинішнє зростання долара ситуативне, і на наступному тижні не виключено, що тренд знову зміниться.

"На тижні з 20 вересня курс продажу готівкового долар в Україні буде триматися в діапазоні 26,6 – 27 гривень. Причина стабільності гривні в тому, що монетарна політика була змінена в бік посилювання і це не дозволить долару помітно зміцнитися ", – стверджує експерт.

Олександр Охріменко також говорить, що невеликі коливання курсу можливі, в тому числі і зі зміною тренду по долару на спадний і знову на висхідний, але це не означає, що настала пора девальвації гривні.

"На наступному тижні гривня може знову зміцнитися, все буде залежати від попиту і пропозиції. Опуститися курсу до 26,5 грн / долар не дозволить регулятор, він у ту ж мить же викупить надлишки валюти ", – прогнозує Олександр Охрименко.

У Олега Пендзина і Андрія Шевчишина протилежна думка.

Олег Пендзин каже, що на наступному тижні млявий висхідний тренд збережеться, долар буде повільно зміцнюватися.

"Безготівковий курс виявиться на рівні 26,8-26,9 грн / долар, тобто в готівковому продажі можливе повернення до 27 грн / долар", – уточнив Олег Пендзин.

Ще більш категоричний Андрій Шевчишин. За його оцінкою, ринок чекає ослаблення гривні, питання тільки в часі.

Експерт перерахував ряд факторів, які будуть послаблювати гривню:

- країна готується до складного зимового періоду, а ціни на енергоносії знаходяться на максимумі, що потребує додаткових витрат від користувачів, котрі не мають державної субсидії;

- інфляція загрожує залишитися на високому рівні (зараз 10,2%);

- нерезиденти продовжують виходити з українських облігацій, викуповуючи валюту.

"З початку тижня відтік з гривневих ОВДП склав понад 1,9 млрд грн. І це не дивлячись на підвищення облікової ставки НБУ з 8 до 8,5% і зростання прибутковості середньострокових бондів. Очікуємо, що найближчим часом гривня продовжить ослаблення з першою метою в зону 26,8-26,85 – як серединний діапазон цін серпня-вересня. У середньостроковому горизонті зберігаємо очікування ослаблення до 27 грн / долар ", – підбив підсумок Андрій Шевчишин.

Продавати чи купувати валюту

І тут думки різні.

Олександр Охріменко впевнений у зміцненні гривні до кінця вересня і, ймовірно, в жовтні. Тому гривневі вклади, як і раніше, залишаться вигідніше валютних заначок.

Інші експерти радять інвестувати у валюту.

"Я поки зберігаю таку рекомендацію. Нинішні рівні курсу залишаються дуже цікавими для довгострокової покупки ", – упевнений Андрій Шевчишин.

Такої ж думки Олег Пендзин і Максим Орищак.

"Допускаю, що поточні цінові діапазони будуть привабливими для тих, у кого є можливість купити долари з точки зору середньострокового накопичення. При цьому говорити про масову тенденцію зростання попиту на валюту не доводиться ", – вказав Максим Орищак.

А ось наш Кабмін впевнено дивиться в майбутнє: їм підготовлений прогноз курсу гривні на три роки вперед. Детальніше дивіться в сюжеті.