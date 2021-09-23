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Совсем несладко. Украинцам поднимут цены на "кондитерку"

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
23 сентября, 18:36
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Из-за дорогого сахара цена на кондитерские изделия в Украине с начала года выросла на 25-30%
Кондитерские изделия подорожают на 5-7%
Кондитерские изделия подорожают на 5-7% / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине вырастут тарифы на газ, а это может привести к подорожанию еще на 5-7% кондитерских изделий.

Такой прогноз содержится в пресс-релизе ассоциации "Укркондпром", передает "Интерфакс-Украина".

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"В текущем году повышение стоимости тарифов на газ происходило ежемесячно: с 7 тыс. грн в апреле до 27 тыс. грн в предложении поставщиков газа на октябрь 2021 года. При этом в себестоимости сахара около 30% составляют расходы на газ, а в производстве кондитерской продукции эта доля в себестоимости при нынешней стоимости газа вырастет с 3-4% до 10-12%", – сказал глава ассоциации Александр Балдинюк.

Рост цен на природный газ приведет к росту кондитерских изделий на 5-7%.

С июля этого года наблюдается падение производства "кондитерки". Производство карамели и шоколада сократилось на рекордные 25,9% по сравнению с 2020 годом. В августе падение составило 12,5%. Таких темпов падения производства не наблюдалось с 2014 года. Но на тот момент такая ситуация произошла в результате закрытия российского рынка и началом войны.

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За первое полугодие 2021 года импорт сладостей в Украине вырос на рекордные 28,8%. Основная причина сокращения производства сладостей – подорожание сахара украинского производства.

Что в Украине еще подешевело за последний месяц

За месяц на 7% снизились цены на картофель, на 25% – на морковь, а на свеклу – на 24%.

Также в цене упали капуста и лук – на 12% и 16% соответственно.

  • ячменные крупы – на 1%;
  • гороховая крупа – на 3%;
  • кукурузная крупа – на 1%;
  • сахар – на 3%.
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"По большинству критических для населения продуктов питания цены выросли в годовом измерении в пределах инфляции или с небольшим отклонением", – отметили в министерстве.

Отметим, что ранее глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал, что в июле цены выросли на 10,2% в годовом измерении, а в августе инфляция продолжила ускоряться, хотя в последние месяцы базовая инфляция стабилизировалась. А по прогнозам НБУ, инфляция начнет замедляться в конце 2021-го до уровня ниже 10%, а к целевым 5% постепенно вернется в 2022 году.

Ранее мы сообщали, что в течение второго квартала 2021 года украинцы потратили больше всего денег на продукты питания, а меньше всего – на образование.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

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