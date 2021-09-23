В Киеве могут разрешить снова продавать алкоголь ночью

Решение Киевгорсовета о запрете продажи алкоголя в ночное время хотят отменить через суд

Запрет продажи алкоголя в Киеве после 23:00 снова под вопросом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве могут отменить решение Киевгорсовета о запрете продавать алкоголь в МАФах и магазинах в ночное время (с 23:00 до 10:00).

Как говорится на сайте Окружного административного суда, сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Реклама

"Государственная регуляторная служба считает, что Киевсовет избрал недейственный механизм регулирования хозяйственных и общественных отношений, а обжалуемое решение принято с нарушением норм действующего

законодательства", – говорится в сообщении.

С октября 2018 года в Киеве в магазинах запрещено в ночное время продавать вино, пиво (кроме безалкогольного), а также другие алкогольные напитки. В то же время продажа алкогольных напитков в кафе, барах, и других заведениях общественного питания разрешена в любое время.

В Украине поднимают минимальные розничные цены на алкоголь

Министерство экономики разработало проект постановления об утверждении обновленных минимальных розничных цен (МРЦ) на алкогольную продукцию, что даст возможность в очередной раз повысить цены легальным производителям.

Реклама

"Инструмент минимальных розничных цен, вместе с показателями стоимости и качества, обеспечивает конкуренцию на рынке алкогольных напитков. Это уменьшает сегмент теневого рынка, вытесняя его из легальной продажи по ценовому фактору", – считает заместитель министра Сергей Теленик.

Также читайте новости по теме: