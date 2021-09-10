Строительство "Северного потока – 2" полностью завершили – "Газпром"

Российский газопровод "Северный поток – 2" в пятницу, 10 сентября, полностью достроили.
Об этом заявили в "Газпроме".
"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 МСК строительство газопровода "Северный поток – 2" полностью завершено", – сообщили в "Газпроме" в Twitter.
"" , 8.45 " 2" .@NordStream2— "" (@Gazprom) September 10, 2021
Как ожидают в "Газпроме", поставки газа по газопроводу "Северный поток – 2" могут начать с 1 октября. По мнению главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, российский газопровод "Северный поток – 2" не должен сейчас заработать, так как сейчас Россия не готова играть по европейским правилам.
Проигрыш "Северного потока – 2" в суде Германии
25 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа (Германия) отклонил жалобу российского газопровода "Северный поток – 2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, которое постановило не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС.
Суд решил, что на газопровод должны распространяться действующие правила ЕС. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина назвал "Северный поток – 2" коммерческим проектом, который якобы нужен для "энергобезопасности ЕС".
Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон решение немецкого суда касательно требований к "Северному потоку – 2" назвал долгожданным и важным.
Ранее мы сообщали, что:
- ЕС придает большое значение энергетической безопасности Украины. Брюссель готов провести консультации с Киевом по "Северному потоку – 2".
- в Германии предложили продать "Северный поток – 2".