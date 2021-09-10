Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 💥 Обострение на Донбассе 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Строительство "Северного потока – 2" полностью завершили – "Газпром"

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
10 сентября, 10:10
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Уже с 1 октября могут начать поставки газа по российскому газопроводу
В России заявили, что строительство "Северного потока - 2" завершено. Коллаж: "Сегодня"
В России заявили, что строительство "Северного потока - 2" завершено. Коллаж: "Сегодня"

Российский газопровод "Северный поток – 2" в пятницу, 10 сентября, полностью достроили.

Об этом заявили в "Газпроме".

Реклама

"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 МСК строительство газопровода "Северный поток – 2" полностью завершено", – сообщили в "Газпроме" в Twitter.

Как ожидают в "Газпроме", поставки газа по газопроводу "Северный поток – 2" могут начать с 1 октября. По мнению главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, российский газопровод "Северный поток – 2" не должен сейчас заработать, так как сейчас Россия не готова играть по европейским правилам.

Проигрыш "Северного потока – 2" в суде Германии

Реклама

25 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа (Германия) отклонил жалобу российского газопровода "Северный поток – 2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, которое постановило не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС.

Суд решил, что на газопровод должны распространяться действующие правила ЕС. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина назвал "Северный поток – 2" коммерческим проектом, который якобы нужен для "энергобезопасности ЕС".

Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон решение немецкого суда касательно требований к "Северному потоку – 2" назвал долгожданным и важным.

Реклама

Ранее мы сообщали, что:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.73

Евро (€)

31.62

Российский рубль (₽)

0.37

Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Опрос
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять