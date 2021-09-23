Санкции против "Северного потока-2": в США поддержали поправки

Палата представителей Конгресса США одобрила поправки в оборонный бюджет США, которыми предусматривается введение санкций против газопровода "Северный поток-2".
Пишет глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко в Facebook.
"Теперь очередь за Сенатом, второй палатой Конгресса США", – написал Витренко.
Он отметил, что Украина продолжает убеждать администрацию США в необходимости срочного введения санкций в отношении "Северного потока-2".
При этом он уточнил, что Украина ведет работу с Конгрессом США, "чтобы изменения в законодательстве закрыли возможность для предоставления таких исключений из санкций".
В январе 2021 года администрация Джо Байдена решила воспользоваться правом сделать исключение из законодательства о санкциях для оператора "Северного потока-2". Сейчас ведется работа с Конгрессом США, законодательной ветвью власти, чтобы изменения в законодательстве закрыли возможность для предоставления таких исключений из санкций.
В комментариях к посту он написал, что можно ввести санкции и в отношении компании-оператора построенного газопровода.
"Тогда с этой компанией не будут работать европейские компании, они не будут покупать газ, идущий по этому газопроводу", – написал глава НАК.
Польша будет участвовать в сертификации "Северного потока-2"
Польская газовая госкомпания PGNiG будет участвовать в процедуре сертификации оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора.
Польская сторона будет доказывать, что Nord Stream 2 AG не соответствует по форме и существу требованиям к оператору трубопровода
В Польше также говорят, что ввод трубопровода в эксплуатацию до получения окончательного решения о сертификации будет являться нарушением законодательства Германии и ЕС.
- Напомним, что строительство российского газопровода "Северный поток – 2" было завершено 10 сентября 2021 года. Россия неоднократно заявляла, что газопровод должны запустить уже в этом году, но дата начала работы постоянно откладывалась.
- Представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела заявила, что одобрить сертификацию "Северного потока – 2" могут в течение двух месяцев, а затем процедуру продлить.
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