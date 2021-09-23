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Польша добилась участия в сертификации оператора "Северного потока – 2"

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
23 сентября, 09:55
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Польская сторона будет доказывать, что Nord Stream 2 AG не соответствует по форме и существу требованиям к оператору трубопровода
Польша будет участвовать в сертификации "Северного потока-2"
Польша будет участвовать в сертификации "Северного потока-2" / Фото: Коллаж: Сегодня

Польская газовая госкомпания PGNiG будет участвовать в процедуре сертификации оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора.

Об этом сообщила пресс-служба компании PGNiG, передает "Интерфакс- Украина".

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PGNiG считает, что Nord Stream 2 AG не соответствует по форме и по существу требованиям для сертификации.

"В процессе сертификации мы также будем стремиться к тому, чтобы владелец "Северного потока 2" не смог избежать применения требований разделения анбандлинга, доступа третьих сторон и прозрачных тарифов, которые учитывают стоимость всего трубопровода", – заявил глава PGNiG Павел Маевский.

В Польше также говорят, что ввод трубопровода в эксплуатацию до получения окончательного решения о сертификации будет являться нарушением законодательства Германии и ЕС.

Проигрыш "Северного потока – 2" в суде Германии

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25 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа (Германия) отклонил жалобу российского газопровода "Северныйпоток – 2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, которое постановило не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС.

Суд решил, что на газопровод должны распространяться действующие правила ЕС. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина назвал "Северный поток – 2" коммерческим проектом, который якобы нужен для "энергобезопасности ЕС".

Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон решение немецкого суда касательно требований к "Северному потоку – 2" назвал долгожданным и важным.

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