В Еврокомиссии рассказали, когда "Северный поток – 2" могут сертифицировать

Ожидается, что сначала газопровод подаст запрос на сертификацию немецкому регулятору

Еврокомиссия может одобрить сертификацию "Северного потока - 2" в течение двух месяцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Одобрить сертификацию российского газопровода "Северный поток – 2" могут в течение двух месяцев, затем процедура может быть продлена.

Об этом заявила представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела.

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"Северный поток-2" сначала должен подать запрос на сертификацию немецкому регулятору, который затем должен будет принять и передать в Еврокомиссию свой проект решения о сертификации, запросив мнение Еврокомиссии, как предписывает наша доработанная Газовая директива", – рассказала председатель Еврокомиссии.

По ее словам, когда Еврокомиссия получит этот запрос, у нее будет два месяца на предоставление ответа.

В то же время Еврокомиссия не считает "Северный поток – 2" проектом общеевропейского интереса.

Когда могут запустить "Северный поток – 2"

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Российский газопровод "Северный поток – 2", который полностью завершили 10 сентября, может получить разрешение на запуск в начале 2022 года.

Как заявляли ранее в Федеральном сетевом агентстве Германии (BNA), решение о сертификации "Северного потока – 2" будет принято до 8 января 2022 года.

Еще до завершения строительства "Северного потока – 2" в РФ заявляли, что газопровод начнет работу уже в этом году, однако сроки все время переносились.

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