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Все пошло не по плану. В РФ предположили, когда запустят "Северный поток – 2"

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
15 сентября, 10:57
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Изначально в Кремле планировали запустить газопровод до конца 2021 года
Лавров ждет скорой готовности "Северного потока - 2"
Лавров ждет скорой готовности "Северного потока - 2" / Фото: AFP, Reuters/Maxim Shemetov

Российский газопровод "Северный поток – 2", который полностью завершили 10 сентября, может получить разрешение на запуск в начале 2022 года.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает "Интерфакс".

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Несмотря на то, что газопровод уже полностью достроен, процесс получения разрешения на запуск может занять около 4 месяцев.

"Работы все завершены, сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству небыстрый, по-моему, четыре месяца, начало 2022 года обозначается", – сказал Лавров.

Как заявляли ранее в Федеральном сетевом агентстве Германии (BNA), решение о сертификации "Северного потока – 2" Федеральным сетевым агентством Германии будет принято до 8 января 2022 года.

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Еще до завершения строительства "Северного потока – 2" в РФ заявляли, что газопровод начет работу уже в этом году, однако, сроки все время переносились.

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