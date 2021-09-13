"Северный поток – 2" не успеют запустить до конца года

Nord Stream 2 AG подала заявку на сертификацию, а решение надо ждать четыре месяца

Компания подала заявку на сертификацию газопровода как независимого транспортного оператора / Фото: Коллаж: Сегодня

Решение о сертификации "Северного потока-2" Федеральным сетевым агенством Германии будет принято до 8 января 2022 года. Таким образом "Газпром" не сможет запустить первую нитку "Северного потока-2" в начале октября.

Об этом сообщает пресс-служба Федерального сетевого агентства Германии (BNA), передает S&P Global..

Реклама

Оказалось, что регулятор только начал рассматривать заявку компании Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого транспортного оператора. На данном этапе, компания предоставила все необходимые документы для начала проверки. Их подали еще в июне.

В Федеральном сетевом агенстве Германии сообщили, что процедура рассмотрения документов займет до четырех месяцев. Тоесть решение будет принято до 8 января следующего года.

После этого проект постановления передадут в Европейскую комиссию для комментариев.

Реклама

Кроме того, регулятор уже предупредил "Газпром", что если необходимые требования не будут выполнены на момент ввода газопровода в эксплуатацию, BNA посчитает это правонарушением.

Завершение строительства "Северного потока – 2"

10 сентября российский газопровод "Северный поток – 2" полностью достроили.

"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 МСК строительство газопровода "Северный поток – 2" полностью завершено", – сообщили в "Газпроме".

Реклама

Как ожидают в "Газпроме", поставки газа по газопроводу "Северный поток – 2" могут начать с 1 октября.

25 августа жалобуроссийского газопровода "Северный поток – 2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, которое постановило не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС, отклонил Высший земельный суд Дюссельдорфа.

Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон решение немецкого суда касательно требований к "Северному потоку – 2" назвал долгожданным и важным.

Ранее мы также писали: