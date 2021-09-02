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"Газпром" анонсировал поставки газа в Европу через "Северный поток-2"

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
2 сентября, 13:26
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Доставить первый газ на европейский рынок могут уже в этом году
"Северный поток - 2" построен от компрессорной станции "Славянская" в Ленинградской области к балтийскому побережью Германии/Фото: коллаж "Сегодня"
"Северный поток - 2" построен от компрессорной станции "Славянская" в Ленинградской области к балтийскому побережью Германии/Фото: коллаж "Сегодня"

В российском "Газпроме" заявили, что первые поставки газа через "Северный поток – 2" могут начаться в отопительном сезоне этого года.

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Об этом сообщает "Интерфакс.Россия".

"Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем доставить первый газ по газопроводу "Северный поток – 2" на европейский рынок", – сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Отметим, что "Северный поток – 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год построен от компрессорной станции "Славянская" в Ленинградской области к балтийскому побережью Германии. Общая протяженность газопровода 2460 км.

"Северный поток – 2" проиграл суд в Германии

25 августа жалобу российского газопровода "Северный поток – 2"на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, которое постановило не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС, отклонил Высший земельный суд Дюссельдорфа.

Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон решение немецкого суда касательно требований к "Северному потоку – 2" назвал долгожданным и важным.

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