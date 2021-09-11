Меркель поддерживает "Северный поток-2", но Украина должна остаться транзитной страной

По словам Меркель, соглашение ФРГ с США нацелено именно на то, чтобы не допустить выхода Украины из списка транзитеров газа

Меркель сделала заявление по российскому газопроводу - Украина должна остаться транзитной страной / Фото: Коллаж: Сегодня

Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает "Северный поток-2", но считает важным, чтобы Украина оставалась транзитной страной российского газа после 2024 года, когда закончится срок соглашения.

Об этом она сказала во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, передает Business Insider.

"Мы действительно обсудили энергетические отношения, вопросы, связанные с "Северным потоком-2 ". Я еще раз дала ясно понять, что нашей задачей является сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту",- сказала Меркель.

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По словам канцлера Германии, соглашение ФРГ с США нацелено именно на то, чтобы не допустить выхода Украины из списка транзитеров газа. В то же время, ее страна поддерживает газопровод.

"Есть обязательства России, что после 2024 года газ будет транспортироваться через Украину, чтобы не произошло гибридной войны в сфере энергетики", – сказала она.

Завершение строительства "Северного потока – 2"

10 сентября российский газопровод "Северный поток – 2"полностью достроили.

"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 МСК строительство газопровода "Северный поток – 2" полностью завершено", – сообщили в "Газпроме".

Как ожидают в "Газпроме", поставки газа по газопроводу "Северный поток – 2" могут начать с 1 октября.

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25 августа жалобуроссийского газопровода "Северный поток – 2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, которое постановило не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС, отклонил Высший земельный суд Дюссельдорфа.

Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон решение немецкого суда касательно требований к "Северному потоку – 2" назвал долгожданным и важным.

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