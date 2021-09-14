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"Северный поток – 2" под угрозой? Сенаторы в США поставили условие администрации Байдена

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
14 сентября, 15:12
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Некоторые сенаторы-республиканцы просят ввести санкции против оператора Nord Stream 2 AG, который принадлежит "Газпрому"
Администрацию Байдена призвали ввести санкции против "Северного потока - 2"
Администрацию Байдена призвали ввести санкции против "Северного потока - 2" / Фото: Коллаж: Сегодня

В США двое сенаторов-республиканцев, которые против газопровода "Северный поток – 2", поставили условие администрации президента США Джо Байдена.

Как пишет газета The Wall Street Journal, сенаторы готовы поддержать кандидатов на должности в Минфине, если Соединенные Штаты не введут санкции против оператора российского газопровода "Северный поток – 2" – Nord Stream 2 AG7.

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США уже вводили санкции против компаний, которые участвовали в строительстве газопровода, однако против "Северного потока – 2" санкции хотят вводить только в том случае, если Россия начнет использовать газ как оружие.

В США считают, что санкции против компании-оператора ухудшат отношения с Германией, а на проект никак не повлияют.

Почему "Северный поток – 2" не сможет обойтись без Украины

Как заявил председатель правления польской нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевский, газопровод "Северный поток – 2", если и будет введен в эксплуатацию, то не будет использоваться на полную мощность. Это означает, что ему придется транспортировать газ через Украину.

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